Véget ért a maratoni Putyin-Orbán találkozó – erre jutottak

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra.

Megjegyezte, hogy „Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból” – mondta.

Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba. „Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén” - tette hozzá Novak.

„Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös. Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára” – hangoztatta.

A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án, balról Szijjártó Péter

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalásokkal kapcsolatban „az európai józan ész hangjának” minősítette a magyar kormányfőt az X közösségi média felületén.

A szintén Moszkvában tartózkodó Szijjártó Péter a mai tárgyalással kapcsolatban közölte: értelmet nyert az amerikai szankciók alóli mentesség, tehát az, hogy Orbán Viktor nemrég megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy hazánk továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat:

„Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti szerződéses kötelezettségeit,mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra” - tudatta.

„Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli” - tette hozzá. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a látogatás célját sikerült elérni, továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása.

Kapcsolódó cikk Putyin szerint Magyarország kiegyensúlyozott az ukrajnai kérdésben – frissítve Az orosz elnök fogadta Orbán Viktort.

Szijjártó Péter ezután bejelentette, hogy megegyezés született a paksi bővítés jelentős felgyorsításáról. „Minden technikai előkészítés az előzetesen megállapodott menetrendnek megfelelően zajlik, február 5-én így az első beton lekerül a földbe” - mondta.

Beszélt arról is, hogy Orbán Viktor ismét megerősítette, hogy Magyarország a béke oldalán áll. „Mi azt szeretnénk, hogyha ez a háború minél előbb véget érne. Az orosz elnök pedig biztosított minket arról, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az minden kétséget kizáróan Budapesten lesz” - szögezte le.

Kapcsolódó cikk Botrányosra sikerült a tolmácsolás az Orbán-Putyin találkozón

A miniszter végül kifejtette: „Magyarország egy szuverén ország. Magyarországnak szuverén külpolitikája van. Egy olyan külpolitika, amely a nemzeti érdekből indul ki. (...) És Magyarország ezen szuverén külpolitikája keretében kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést folytat Oroszországgal, olyan együttműködést, amely kiegyensúlyozott, olyan együttműködést, amely az alapja Magyarország energiabiztonságának.”

(MTI)