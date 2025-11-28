3p
Külpolitika Energiapiac Orosz-ukrán konfliktus Orbán Viktor Szijjártó Péter Vlagyimir Putyin

Véget ért a maratoni Putyin-Orbán találkozó – erre jutottak

mfor.hu

Csaknem négy órán át egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra.

Megjegyezte, hogy „Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból” – mondta.

Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba. „Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén” - tette hozzá Novak.

„Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös. Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára” – hangoztatta.

A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án, balról Szijjártó Péter
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án, balról Szijjártó Péter
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalásokkal kapcsolatban „az európai józan ész hangjának” minősítette a magyar kormányfőt az X közösségi média felületén.

A szintén Moszkvában tartózkodó Szijjártó Péter a mai tárgyalással kapcsolatban közölte: értelmet nyert az amerikai szankciók alóli mentesség, tehát az, hogy Orbán Viktor nemrég megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy hazánk továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat:  

„Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti szerződéses kötelezettségeit,mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra” - tudatta.

„Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli” - tette hozzá. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a látogatás célját sikerült elérni, továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása.

Szijjártó Péter ezután bejelentette, hogy megegyezés született a paksi bővítés jelentős felgyorsításáról. „Minden technikai előkészítés az előzetesen megállapodott menetrendnek megfelelően zajlik, február 5-én így az első beton lekerül a földbe” - mondta.

Beszélt arról is, hogy Orbán Viktor ismét megerősítette, hogy Magyarország a béke oldalán áll. „Mi azt szeretnénk, hogyha ez a háború minél előbb véget érne. Az orosz elnök pedig biztosított minket arról, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az minden kétséget kizáróan Budapesten lesz” - szögezte le.

A miniszter végül kifejtette: „Magyarország egy szuverén ország. Magyarországnak szuverén külpolitikája van. Egy olyan külpolitika, amely a nemzeti érdekből indul ki. (...) És Magyarország ezen szuverén külpolitikája keretében kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést folytat Oroszországgal, olyan együttműködést, amely kiegyensúlyozott, olyan együttműködést, amely az alapja Magyarország energiabiztonságának.”

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egyre nagyobb a baj Kijevben, lemondott Zelenszkij legfontosabb embere

Egyre nagyobb a baj Kijevben, lemondott Zelenszkij legfontosabb embere

A lemondásra azután került sor, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóság átkutatta az otthonát.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án

Botrányosra sikerült a tolmácsolás az Orbán-Putyin találkozón

Miközben az orosz elnök arról beszélt, hogy a nézeteik nem feltétlenül esnek egybe, a tolmács ezt úgy fordította, hogy jól működik az együttműködés. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi volt a félrefordítás oka.

Lángol egy orosz olajfinomító, megint lecsapott Ukrajna

Lángol egy orosz olajfinomító, megint lecsapott Ukrajna

Az ukrán erők péntekre virradóra csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra, valamint egy pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyére az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten, Szaki közelében lévő katonai reptéren – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon.

Szabotázs

Elfogatóparancsot adott ki Lengyelország a külföldre menekült szabotőrök ellen

A vasúti szabotázsakciók elkövetésével gyanúsított két ukrán állampolgár, Jevhen Ivanov és Olekszander Kononov ellen elfogatóparancsot adott ki a lengyel ügyészség – közölte pénteken az X-en Przemyslaw Nowak lengyel államügyészségi szóvivő.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án

Putyin szerint Magyarország kiegyensúlyozott az ukrajnai kérdésben – frissítve

Erről akkor beszélt az orosz elnök, amikor fogadta a Kremlben Orbán Viktort.

Az orosz energiafüggőség a többség szerint hátrány

Az orosz energiafüggőség a többség szerint hátrány

A lakosság többsége szerint Magyarország energiaellátása olyan erősen függ az orosz forrásokból származó importtól, ami kockázatot jelent, és a legfontosabb cél ma Magyarország energiaellátásának biztosítása szempontjából az, hogy az egy országtól való függés mértéke csökkenjen.

Váratlan fordulat az ukrajnai korrupciós botrányban

Váratlan fordulat az ukrajnai korrupciós botrányban

A nyomozók pénteken razziát tartottak Volodimir Zelenszkij elnök legfőbb tanácsadója, Andrij Jermak otthonában.

Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

A miniszterelnök péntek hajnalban az orosz fővárosba repült Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában.

Az EU erősítené szerepét Ukrajna békéjében

Az Európai Parlament felszólította az EU-t, hogy vállaljon nagyobb felelősséget Európa biztonságért, és a lehető legaktívabban támogassa a békét Ukrajnában.

A szerb elnök végtelenül hálás Orbán Viktornak

A magyar miniszterelnök Szabadkán járt. 

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168