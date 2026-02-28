Végeztek vele: az iráni ajatollahot is megölték

Az Irán ellen indított közös amerikai-izraeli támadás napjának végén Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán bejelentette: Irán eddigi vezetője, Ali Khamenei ajatollah halott. Trump pontosabban úgy fogalmazott:

„Hámenei, a történelem egyik leggonoszabb embere, halott. Ez nemcsak az iráni nép számára igazságtétel, hanem minden nagyszerű amerikai, és a világ számos más országának azon polgárai számára is, akiket Hámenei és vérszomjas BANDITÁKBÓL álló bandája ölt meg vagy csonkított meg.”

A CNN forrásokra hivatkozva korábban arról írt: Izrael birtokába jutott egy fénykép, amely Ali Hámenei ajatollah holttestét ábrázolja. Az este folyamán korábban Benjámin Netanjahu miniszterelnök úgy fogalmazott: számos jel utal arra, hogy Hámenei „már nincs köztünk”.

A CNN közben olyan videót is közzétett, melyen üdvrivalgás hangjai hallhatók az iráni főváros, Teherán utcáin, ahol így fogadták az ajatollah halálával kapcsolatos előzetes információkat, melyek az elnöki bejelentést követően már hivatalossá váltak.