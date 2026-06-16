Végleg lemondhatott Irán a legpusztítóbb fegyverről

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon bejelentette, hogy Irán beleegyezett abba, hogy

soha nem fog atomfegyverre törekedni.

Az elnök egyúttal visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az Egyesült Államok 300 millió dollárt küldene Teheránnak. A jelentést egyenesen hamis hírnek (Fake News) nevezve, amelynek terjesztésével a demokratákat vádolta meg.

Trump kijelentései azt követően hangoztak el, hogy Washington és Teherán aláírta a közel négy hónapig tartó háború lezárásáról szóló megállapodást.

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Már a hét közepén jöhetnek a fontos részletek?

Donald Trump dönthet úgy, hogy még péntek előtt nyilvánosságra hozza a közel-keleti háborúnak véget vető megállapodást – mondta J.D. Vance amerikai alelnök hétfőn a Fox Newsnak.