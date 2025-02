Végre nem csak a pénzt nyeli a kormány tengeri álma

Egy gyengécske varázstrükknek is elmenne az, ahogy a trieszti kikötőt megvásárló állami cég tünteti el a pénzt és halmozza a veszteséget.

Az első körben egy 250 méteres partfalszakaszt építenek, mintegy 50 ezer köbméternyi területet a tengerben, ezt viszik tovább tovább mintegy 400 méterrel, így összesen 650 méternyi partszakasza lesz Magyarországnak az Adrián. Ezen kívül 30 hektár terület áll rendelkezésre fejlesztésre, ahol egy nagy logisztikai központot építenek, itt húzzák fel a tengeri operációhoz szükséges létesítményeket is.

