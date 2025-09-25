Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Franciaország

Végül 5 év letöltendő börtönbüntetést kapott Nicolas Sarkozy volt francia elnök

mfor.hu

Miután bűnösnek találták, csütörtökön öt év börtönbüntetésre ítélték Líbiából jövő kampánypénzek gyűjtésére irányuló bűnszövetkezetben való részvétele miatt, és így ő lesz az első volt francia elnök, aki börtönbüntetést tölt majd le.

Az ítélet súlyosabb volt, mint sokan várták, és Nicolas Sarkozy, aki 2007 és 2012 között volt az elnök, akkor is börtönben fog ülni, ha fellebbez az ítélet ellen – amit ígéretében meg is tett – jelentette a Reuters.

A tárgyalóteremből kilépve Sarkozy láthatóan megrendülten fejezte ki haragját az általa „botrányosnak” nevezett ítélet miatt.

Lesz ideje új könyveket írni
Fotó: X/@LRdu13

„Ami ma történt... rendkívül súlyos a jogállamiság és az igazságszolgáltatásba vetett bizalom szempontjából” – mondta az újságíróknak.

„Ha feltétlenül azt akarják, hogy börtönben legyek, akkor börtönben leszek, de emelt fővel” – mondta, hozzátéve, hogy ártatlan. „Nem fogok bocsánatot kérni valamiért, amit nem követtem el.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sarkozyt bűnösnek találták bűnszövetkezetben való részvételben, amelyben közeli munkatársai Moammer Kadhafi néhai diktátor uralkodása alatt Líbiából próbáltak pénzt szerezni Sarkozy 2007-es elnökválasztási kampányához.

