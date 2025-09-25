Végül 5 év letöltendő börtönbüntetést kapott Nicolas Sarkozy volt francia elnök

Az ítélet súlyosabb volt, mint sokan várták, és Nicolas Sarkozy, aki 2007 és 2012 között volt az elnök, akkor is börtönben fog ülni, ha fellebbez az ítélet ellen – amit ígéretében meg is tett – jelentette a Reuters.

A tárgyalóteremből kilépve Sarkozy láthatóan megrendülten fejezte ki haragját az általa „botrányosnak” nevezett ítélet miatt.

Lesz ideje új könyveket írni

Fotó: X/@LRdu13

„Ami ma történt... rendkívül súlyos a jogállamiság és az igazságszolgáltatásba vetett bizalom szempontjából” – mondta az újságíróknak.

„Ha feltétlenül azt akarják, hogy börtönben legyek, akkor börtönben leszek, de emelt fővel” – mondta, hozzátéve, hogy ártatlan. „Nem fogok bocsánatot kérni valamiért, amit nem követtem el.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sarkozyt bűnösnek találták bűnszövetkezetben való részvételben, amelyben közeli munkatársai Moammer Kadhafi néhai diktátor uralkodása alatt Líbiából próbáltak pénzt szerezni Sarkozy 2007-es elnökválasztási kampányához.

Kapcsolódó cikk Elítélték Nicolas Sarkozyt Milliókat kapott Kadhafitól a kampányára.