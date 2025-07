Vegyes reakciók érkeztek a EU és az Egyesült Államok közötti megállapodásról

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Németországból is vegyes reakciók érkeztek a megállapodásról. Friedrich Merz német kancellár vasárnap este kiadott kormányközleményében üdvözölte az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámvitában elért megállapodást. A BDI német iparszövetség bírálta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámvitában elért megállapodást vasárnap esti közleményében.

Hozzátette, hogy az EU továbbra is törekszik az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségének csökkentésére, ezért várható az amerikai energia, különösen a cseppfolyósított földgáz európai vásárlásának növekedése. Lange azonban bírálta a tervezett, 600 milliárd dolláros további beruházásokat, beleértve az amerikai katonai technológiák finanszírozásának növelését, és ezeket az intézkedéseket az európai gazdasági érdekekkel ellentétesnek nevezte. „Összességében ez az egyezmény hozzájárul az EU gazdasági fejlődésének gyengüléséhez és bruttó hazai termékének csökkenéséhez” – jelentette ki.

Bár mindkét vezető a megállapodást a kereskedelmi egyensúly helyreállításának és a kétoldalú kereskedelem méltányosabbá tételének lépéseként értékelte, a megállapodás lehetővé teszi Washingtonnak, hogy széles körű vámokat vetessen ki, miközben számos stratégiai jelentőségű amerikai exporttermék számára biztosítja a vámmentességet. Az EU vállalta, hogy 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiát, és további 600 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Lange rámutatott, hogy bár Trump a tárgyalásokat követő nyilatkozatában nyilvánosan bejelentette a 15 százalékos általános vámot, korábban kifejezetten kizárt ebből bizonyos ágazatokat, köztük az acélipart és a gyógyszeripart.

Lange vasárnap tett nyilatkozatában „nem kielégítőnek„ és „jelentősen kiegyensúlyozatlannak„ minősítette a javasolt keretmegállapodást, amely 15 százalékos vámot vet ki az EU összes Egyesült Államokba irányuló exportjára. Megjegyezte, hogy a vámtétel a jelenlegi átlagos szint négyszeresére emelkedne, míg az EU az amerikai árukra nulla vámot vetne ki. „Ez egy egyoldalú megállapodás. Nyilvánvaló, hogy olyan engedményeket tettek, amelyeket nehéz elfogadni” – mondta Lange. Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap jelentette be, hogy kereskedelmi megállapodásra jutottak, amelynek értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos alapvámot vet ki az EU-ból származó árukra.

„Pozitívnak tartom, hogy megállapodás született, de ha nem látom a részleteket, nem tudom a legjobban megítélni” – mondta Meloni újságíróknak egy addisz-abebai találkozó szünetében. Az olasz kormánykoalíció nyilatkozatban sürgette európai partnereit, hogy kerüljék az Atlanti-óceán két partja közötti közvetlen összecsapást. A nyilatkozatot a koalíció másik két pártjának vezetője, Antonio Tajani (Forza Italia) és Matteo Salvini (Lega) is aláírta. Meloni a nyilatkozatban kijelentette, hogy a megállapodás biztosítja a stabilitást, hozzátéve, hogy a 15 százalékos vámtétel fenntartható, különösen ha ez nem adódik hozzá a korábbi vámokhoz, ahogyan azt eredetileg tervezték. „Készen állunk a támogató intézkedések nemzeti szintű életbe léptetésére, de kérjük, hogy azokat európai szinten is alkalmazzák azokra az ágazatokra, amelyeket az amerikai vámintézkedések különösen érintenek”.

