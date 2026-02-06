3p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Irán

Vékony a jég, de ma elkerülhetünk egy újabb háborút

mfor.hu

Irán és az Egyesült Államok Ománban egyeztetnek Teherán nukleáris programjáról.

Ugyanakkor a két fél közötti, különösen az iráni rakétaprogramot érintő nézetkülönbségek miatt nehezen képzelhető el előrelépés – írja a Reuters.

Bár mindkét ország jelezte készségét a diplomácia újjáélesztésére, Washington azt szeretné, ha a tárgyalások kiterjednének Irán nukleáris programjára, ballisztikus rakétáira, a térségbeli fegyveres csoportok támogatására, valamint a „saját polgáraikkal való bánásmódra is” – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán.

Irán ezzel szemben azt közölte, hogy csak a nukleáris ügyekről akar tárgyalni Omán fővárosában, Muscatban, a külügyminiszter Abbas Araqchi és az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja, Steve Witkoff részvételével.

„Irán nyitott szemmel és az elmúlt év tapasztalataira emlékezve lép a diplomácia útjára. Jóhiszeműen cselekszünk, és szilárdan kiállunk jogaink mellett. A vállalt kötelezettségeket teljesíteni kell” – írta Araqchi pénteken az X-en a tárgyalások előtt.

„A vállalt kötelezettségeket teljesíteni kell. Az egyenlő bánásmód, a kölcsönös tisztelet és a közös érdek nem puszta retorika – ezek szükségesek és a tartós megállapodás alapkövei.”

Tavaly júniusban az Egyesült Államok iráni nukleáris célpontokat támadott, csatlakozva egy 12 napos izraeli légicsapássorozat utolsó szakaszához. Azóta Teherán közölte, hogy felfüggesztette urándúsítási munkáit.

Az iráni vezetés azonban továbbra is aggódik, hogy Donald Trump amerikai elnök még mindig végrehajthatja fenyegetéseit Irán megtámadására. A perzsa ország partjainak közelében felállt az amerikai haditengerészet több hajója is, amit Trump „óriási armadának” nevezett. Az amerikai fellépést a hatalom által vérbe fojtott iráni tüntetések előzték meg, amelynek hátteréről nemrég N. Rózsa Erzsébettel beszélgettünk a Klasszis Podcastban. Az adást itt hallgathatják vissza:

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt, csütörtökön újságíróknak elmondta, hogy Trump meg akarja vizsgálni, hogy köthető-e megállapodás Iránnal, de egyúttal figyelmeztetett is:

„Miközben ezek a tárgyalások zajlanak, emlékeztetném az iráni rezsimet, hogy az elnöknek számos lehetősége van a kezében, a diplomácián kívül, mint a történelem legerősebb hadseregének főparancsnoka” – tette hozzá.

„Nagyon nehéz elképzelni, hogy a pénteki tárgyalások során elegendő engedményt adnának az irániak ahhoz, hogy az Egyesült Államok hitelesen állíthassa, hogy áttörést ért el. Szerintem a katonai konfliktus valószínűsége nagyobb, mint a diplomáciai sikeré” – mondta Edmund Fitton-Brown, a washingtoni FDD kutatóintézet vezető munkatársa.

Urándúsítás és rakétaprogram

A tárgyalóknak Ománban Irán „vörös vonalán” kell egyensúlyozniuk, hogy anélkül szülessen valamilyen megállapodás, hogy a perzsa ország rakétaprogramja igazán szóba kerüljön.

Teherán határozottan kizárta, hogy tárgyaljanak a védelmi képességeiről, beleértve a rakétákat és hatótávolságukat, csak a nukleáris programról hajlandó.

A tárgyalások előtti órákban az iráni állami televízió közölte, hogy az ország legfejlettebb, hosszú hatótávolságú ballisztikus rakétáját, a Khorramshahr 4-et, elhelyezték a Forradalmi Gárda hatalmas, föld alatti rakétakomplexumának egyikében. A szervezettel szemben nemrégi az Európai Unió szankciókat jelentett be, erről itt olvashatnak:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zelenszkij üzent: nem lesz béke ukrán terület feladása árán

Az ukrán elnök kijelentette: nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.

Kézzelfogható eredményt ért el Ukrajna és Oroszország

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország megállapodott 314 hadifogoly cseréjéről a csütörtökön Abu-Dzabiban tartott tárgyalásaikon.

Soha ennyi pénzt nem kapott még Ukrajna

Szórja a milliárdokat az EBRD.

Jó hír érkezett az orosz-ukrán tárgyalásokról

Jó hír érkezett az orosz-ukrán tárgyalásokról

Kis lépésekkel, de haladnak a béketárgyalások?

Telefonon figyelmeztette Trump Hszi Csin-pinget, hol ne feszítse túl a húrt

Egy vörös vonalra figyelmeztette Hszi Csin-ping Trumpot telefonon

Hszi Csin-ping kínai elnök nagyon fontosnak nevezte a kétoldalú kapcsolatokat Donald Trump amerikai elnökkel szerdán telefonon folytatott beszélgetésükben, és kijelentette, hogy e kapcsolat stabilitása és a kézzelfogható eredmények megsokszorozása érdekében továbbra is kész az együttműködés erősítésére.

Kemény dolgokat mondott Zelenszkij a háború állásáról és a béke esélyeiről

Kemény dolgokat mondott Zelenszkij a háború állásáról és a béke esélyeiről

Szerinte újabb két évig már nem bírják az oroszok.

Friedrich Merz német kancellár szembenéz a valósággal

Útra kelt a német kancellár az amerikai energiafüggőség enyhítésére

Friedrich Merz német kancellár szerdán indul első útjára az Arab-öböl térségébe, hogy új energia- és üzleti megállapodásokat keressen, amelyeket kulcsfontosságúnak tart Németország Egyesült Államoktól és Kínától való függőségének csökkentése érdekében.

Putyin

Rossz hírt kapott Putyin, dugába dől az ukrajnai offenzíva?

Mimimum két évtizede nem volt olyan alacsony az olaj- és gázexportból származó bevételek aránya az orosz költségvetésen belül, mint tavaly.

Úgysem fogja kitalálni, mit adott át Szijjártó Péter

A miniszter egy távoli országban jár.

Súlyos támadás árnyékában ül egy asztalhoz megint Oroszország és Ukrajna

Újabb tárgyalási kört rendeznek meg.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168