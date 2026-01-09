Venezuela után felkészül Kolumbia? Megszólalt az elnök

3p
Gustavo Petro a venezuelai események fényében nyilatkozott.

A kolumbiai elnök a BBC-nek azt mondta, hogy valós fenyegetés áll fenn az Egyesült Államok katonai beavatkozására Kolumbiában. Gustav Petro szerint az USA más országokat a saját „birodalma” részeként kezel.

Trump Venezuela után már Kolumbiát is katonai akcióval fenyegette meg. Az amerikai elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok kockázatot vállal, amikor a világ „uralkodásából” „a világtól való elszigetelődésbe” fordul – számol be róla a hírportál.

Az Egyesült Államok venezuelai csapásai és Nicolás Maduro elfogása után Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy egy Kolumbiát célzó katonai művelet „jól hangzik”. Trump emellett többször is figyelmeztette Petrót, hogy „vigyázzon magára”.

Az amerikai elnök jelentősen kiterjesztette az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatalának (ICE) műveleteit, amit a Trump-adminisztráció a bűnözés és az illegális migráció elleni kemény fellépés részeként kommunikál.

Fotó: DepositPhotos.com

A BBC megkereste a Fehér Házat is megkereste az ügyben, választ egyelőre nem kapott.

Gustavo Petro határozottan elítélte Trump szavait. Az amerikai és a kolumbiai elnök szerdán este telefonon beszéltek, amely után Trump azt mondta, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fog találkozni a kolumbiai vezetővel.

Petro a BBC-nek azt mondta, hogy a hívás alig egy óráig tartott, „amelynek többségében ő beszélt”, és a „kolumbiai drogkereskedelemről”, Kolumbia Venezueláról alkotott véleményéről és „arról volt szó, hogy „mi történik Latin-Amerika és az Egyesült Államokkal kapcsolatában”. Trump korábban arról értekezett, hogy „nagy megtiszteltetés” volt a kolumbiai elnökkel beszélni.

Petro határozottan bírálta az USA legutóbbi bevándorlási intézkedéseit, az ICE ügynököket „náci brigádoknak” titulálva.

A hivatal adatai szerint 2025. január 20. és december 10. között 605 000 embert deportáltak. Azt is közölték, hogy 1,9 millió bevándorló „önként visszatért”, a saját hazájába. Ezen a héten egy amerikai bevándorlási tiszt egy 37 éves amerikai állampolgárt lőtt le Minneapolis városában, ami az éjszaka folyamán tüntetéseket váltott ki.


A szövetségi tisztviselők szerint a nő, Renee Nicole Good, bevándorlási ügynököket próbált a gépével elütni. A város polgármestere, a demokrata Jacob Frey ugyanakkor azt állította, hogy az ügynök, aki lelőtte, meggondolatlanul cselekedett.

Petro azt mondta, hogy az ICE „arra a pontra jutott, hogy már nemcsak a latin-amerikaiakat üldözi az utcákon, hanem amerikai állampolgárokat is öl.”

Hozzátette, ha ez folytatódik, „ahelyett, hogy az Egyesült Államok uralná a világot – ami egy birodalmi álom –, inkább elszigetelődik.” Petro szerint az USA évtizedek óta a többi kormányt – különösen Latin-Amerikában – „birodalomként” kezeli, függetlenül a törvényektől.

