Venezuela után Kolumbia következik?

Trumpnak tetszik az ötlet.

Donald Trump kábítószer-kereskedelemmel vádolta meg Gustavo Petro kolumbiai elnököt, és nem zárta ki egy venezuelaihoz hasonló művelet lehetőségét sem. Az amerikai elnök ezzel tulajdonképpen nyíltan katonai fellépéssel fenyegette meg Kolumbiát, és azt mondta, hogy egy ilyen művelet „jól hangzik”. „Kolumbia is nagyon beteg, egy beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és eladni az Egyesült Államoknak, de már nem sokáig fogja ezt csinálni” – mondta Trump újságíróknak az Air Force One fedélzetén a Reuters beszámolja szerint, amit a Telex szemlézett.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok katonai műveletet indít-e Kolumbia ellen, Trump így válaszolt: „Nekem tetszik az ötlet.”

 

