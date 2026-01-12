2p
Külpolitika Kuba

Véresen komolyan fogalmazott Kuba elnöke, aki Trumpnak reagált

Tovább fokozódik a karibi feszültség, éppen a kubai elnök küldött harcias üzenetet Trump elnöknek.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez kubai elnök vasárnap az X-en közzétett bejegyzésében leszögezte: Kuba szabad, független és szuverén nemzet, amelynek „senki nem diktálhatja meg, mit tegyen”. Az államfő szerint országa nem agresszor, hanem az Egyesült Államok áldozata már 66 éve, és bár nem fenyegetnek senkit, készen állnak „az utolsó csepp vérükig megvédeni a hazát”. Díaz-Canel hangsúlyozta, hogy a szigetet sújtó súlyos gazdasági hiány nem a forradalom, hanem a Washington által hat évtizede alkalmazott, végletekig fojtogató „drákói intézkedések” következménye.

A kubai válaszreakció közvetlen előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök – Nicolás Maduro venezuelai államfő januári elfogása után – bejelentette: végleg elzárja a Kubába tartó venezuelai olaj- és pénzcsapokat. Trump a közösségi oldalán „jó ötletnek” nevezte azt a felvetést is, hogy a kubai bevándorlók gyermekeként született Marco Rubio amerikai külügyminiszter legyen Kuba elnöke, és felszólította Havannát, hogy kössenek alkut, „mielőtt túl késő lenne”.

