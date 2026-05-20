Veszélyben: drónok miatt sokan óvóhelyre szorultak Litvániában – Frissítve

Litvánia szerdán leállította a forgalmat Vilniusban, a fővárosi repülőtéren, és légiveszély-riasztást léptetett életbe, miután felmerült a gyanú, hogy drónok léptek be az ország légterébe.

Az egyik legnagyobb ottani hírportál szerint Gitanas Nauseda litván elnököt, Inga Ruginiene miniszterelnököt és Juozas Olekast, a Seimas (a törvényhozás) elnökét is óvóhelyre menekítették.

„Azonnal keressenek biztonságos menedéket, gondoskodjanak hozzátartozóikról, és várják meg az újabb utasításokat” – állt a litván hadsereg fővárosi lakosoknak címzett közleményében a híradások szerint.

A brit The Guardian internetes kiadása képeket is közölt a parlamenti épület megtelt bunkeréről. Miután a litván-fehérorosz határ közelében gyanús drónt észleltek, a Nemzeti Válságkezelő Központ légiveszély-riasztást rendelt el Ignalina, Utena, Svencionys és Zarasai körzetek lakói számára is.

Frissítés

Az MTI jelentése szerint a hatóságok a biztonsági intézekéseket rövid idő alatt maradéktalanul visszavonták.