Vészhelyzet Brüsszelben

Arról már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be a Facebook-oldalán, hogy az ülésre Luxembourgban kerül sor, amelyen azért tárgyalnak amerikai és kínai kereskedelmi kérdésekről, mert – mint fogalmazott – az elmúlt évek elhibázott brüsszeli politikája nyomán rendkívül leromlott a blokk versenyképessége.

De emellett készülnek a keményebb válasz lehetőségére is, a viszontvámok bevezetésére, ami akár az amerikai technológiai cégeket is érintheti, hiszen az Egyesült Államok elsősorban tech szolgáltatásokat ad el az EU-ban. A francia és a német vezetés a keményebb választ támogatná, míg az olasz és a spanyol kormány inkább a higgadtabb fellépést támogatja.

Az európai döntéshozók többször is hangsúlyozták, hogy tárgyalásos alapon kívánják rendezni a helyzetet. Lehetséges ajánlatként felmerült az LNG és a fegyvervásárlások növelése az Egyesült Államokból, ami csökkentené az EU külkereskedelmi többletét az USA-val szemben.

