Ezt Andrej Rudenko külügyminiszter-helyettes jelentette ki az Izvesztyija című lapban kedden közölt interjújában arra a kérdésre, hogy tárgyalnak-e a barátságtalan országokkal, például Japánnal, az orosz olaj beszerzésének kilátásairól.

„Az energiapiacok jelenleg erős ingadozásnak vannak kitéve, érezhető az energiaforrások hiánya és az árak emelkedése. A japán kormány azonban kötelezettségeket vállalt az orosz eredetű olaj árplafonjával kapcsolatban – ez egy piacellenes intézkedés, amely megszakítja az ellátási láncokat. Mint már többször is kijelentettük, Oroszország nem fog olajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják ezt a provokatív kezdeményezést” – mondta Rudenko.

