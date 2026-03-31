Külpolitika Energiapiac Olaj Oroszország

Vészjósló lépést tehet Oroszország az olajpiacon

Oroszország nem fog olajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják az orosz export ellen bevezetett árplafont.

Ezt Andrej Rudenko külügyminiszter-helyettes jelentette ki az Izvesztyija című lapban kedden közölt interjújában arra a kérdésre, hogy tárgyalnak-e a barátságtalan országokkal, például Japánnal, az orosz olaj beszerzésének kilátásairól.

„Az energiapiacok jelenleg erős ingadozásnak vannak kitéve, érezhető az energiaforrások hiánya és az árak emelkedése. A japán kormány azonban kötelezettségeket vállalt az orosz eredetű olaj árplafonjával kapcsolatban – ez egy piacellenes intézkedés, amely megszakítja az ellátási láncokat. Mint már többször is kijelentettük, Oroszország nem fog olajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják ezt a provokatív kezdeményezést” – mondta Rudenko.

(MTI)

 

 

