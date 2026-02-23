2p

Külpolitika Háború Oroszország Ukrajna

Új világháborúba bonyolódott Putyin – ezt vallja Zelenszkij

mfor.hu

Az ukránok egyszerűen csak az igazságos békére törekednek az államfőjük szerint.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tetteivel már „megkezdte a harmadik világháborút”.

Az ukrán államfő szerint Oroszország célja nem csupán a területszerzés, hanem egy idegen életmód rákényszerítése a világra, megfosztva az embereket attól a joguktól, hogy maguk választhassák meg saját életük kereteit.

Zelenszkij határozottan elutasította a területi engedmények gondolatát, mivel véleménye szerint az ukrán földek átadása végzetesen meggyengítené az ország pozícióit. Kifejtette, hogy egy ilyen alku csak rövid ideig elégítené ki az orosz elnök igényeit, aki várhatóan pár éven belül regenerálná erejét, hogy újult erővel folytassa a háborút. Bár az elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel az összes megszállt terület azonnali visszafoglalásához, hangsúlyozta, hogy továbbra is az igazságos béke és az 1991-es határok helyreállítása a céljuk.

Az Egyesült Államokhoz fűződő viszony kapcsán az elnök kiemelte, hogy Ukrajnának a mindenkori amerikai adminisztrációtól függetlenül jó kapcsolatra kell törekednie Washingtonnal. Arra a kérdésre, hogy bízik-e Donald Trump elnökben, Zelenszkij úgy felelt: országának olyan hosszú távú, akár harminc évre szóló biztonsági garanciákra van szüksége, amelyek a politikai elit és a vezetők váltakozásától függetlenül is szavatolják Ukrajna stabilitását.

