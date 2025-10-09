Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Európai Parlament Európai Unió Ursula von der Leyen

Visszapattant Ursula von der Leyenről a két bizalmatlansági indítvány

mfor.hu

Két indítványról is szavazott az Európai Parlament. Mindkettő esetében sok voks hiányzott ahhoz, hogy végül sikerrel járjon.

Az Európai Parlament nem szavazta meg, hogy Ursula von der Leyen Európai Bizottságát visszahívják. A bizottság elnöke ellen két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak. Az egyiket a szélsőbaloldal, a másikat a patrióta frakció.

Mindkét szavazás elbukott, de kicsit máshogy.

Úgy tűnik, az ígéretüknek megfelelően a szélsőbal nem szavazta meg a jobbos indítványt, ezért az 133 igen, 383 nem szavazattal bukott el. Fordítva viszont megszavazták a patrióták, így az 179 igen, 378 nem szavazattal bukott el. Szavazási lista egyelőre nincs, így ellenőrizni nem lehet, ki hogyan szavazott.

A javaslatokkal nemcsak Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt buktatták volna meg, hanem a teljes Európai Bizottságot. Az intézménybe minden tagállamból egy-egy biztost küldtek. Magyarországról Orbán Viktor Várhelyi Olivért jelölte a tavaly újjáalakult Európai Bizottságba – mutat rá a Telex.

Maradt a helyén
Maradt a helyén
Fotó: Európai Parlament

Ezzel viszont nem szűnnek meg Ursula von der Leyen problémái a parlamentben, a szocialista frakció nemrég azzal fenyegetett, hogy ha fél éven belül nem látnak eredményeket a nekik fontos ügyekben, csatlakozhatnak az igennel szavazókhoz. Egyébként nem ez volt Von der Leyen első túlélt bizalmatlansági indítványa.

Az indítványok esélyéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert is megkérdezték a csütörtöki Kormányinfón. Gulyás azt mondta, hogy az az Európai Parlament, ami egy „antifa terrorista” mentelmi jogát fenntartja – utalva ezzel Ilaria Salis ügyére –, nem fogja megszavazni a bizalmatlansági indítványokat. Szerinte ezzel újra le fog lepleződni, hogy Európa többségét nem Európa érdekli, az EP nem a valós problémákra keres érdemi válaszokat.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

Egy Magyarországról Dublinba tartó géphez vadászrepülőt riasztottak nyugati szomszédunkban.

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

Izrael és a Hamász bejelentette, hogy megállapodtak a régóta várt tűzszüneti és túszmegállapodásban, amely Donald Trump amerikai elnök tervének első fázisa, amelynek célja a több mint 67 ezer ember halálát okozó és a Közel-Keletet átalakító gázai háború lezárása.

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Arra reagálva, hogy Lengyelország nem adja ki Volodimir Z.-t.

Trump egészen meredek lépésre készül?

Trump egészen meredek lépésre készül?

Az elnök polgármestert és kormányzót börtönözne be. 

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Csaknem ötezer négyzetkilométer területet foglalt el idén az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Beadta a derekát a magyar kormány egy újabb Oroszország elleni szankció ügyében.

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Új elnökválasztás is jöhet Franciaországban?

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

Az ukrán erők október 6-án éjszaka csapást mértek az orosz állami tulajdonú Szverdlov gyárra, amely az ország egyik fő robbanóanyag- és lőszergyártója, jelentette az ukrán vezérkar.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kétoldalú megbeszélésen Kuvaitvárosban

Szijjártó Péter az arab országokkal való európai együttműködést szorgalmazza

A külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) közös külügyminiszteri ülését követően arról számolt be Kuvaitvárosban, hogy az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktusban az a közös, hogy „a béke reményét mindkét helyen úgy hívják, hogy Donald Trump”.

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Az amerikai elnök szerint jól haladnak a tárgyalások.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168