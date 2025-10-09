Visszapattant Ursula von der Leyenről a két bizalmatlansági indítvány

Az Európai Parlament nem szavazta meg, hogy Ursula von der Leyen Európai Bizottságát visszahívják. A bizottság elnöke ellen két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak. Az egyiket a szélsőbaloldal, a másikat a patrióta frakció.

Mindkét szavazás elbukott, de kicsit máshogy.

Úgy tűnik, az ígéretüknek megfelelően a szélsőbal nem szavazta meg a jobbos indítványt, ezért az 133 igen, 383 nem szavazattal bukott el. Fordítva viszont megszavazták a patrióták, így az 179 igen, 378 nem szavazattal bukott el. Szavazási lista egyelőre nincs, így ellenőrizni nem lehet, ki hogyan szavazott.

A javaslatokkal nemcsak Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt buktatták volna meg, hanem a teljes Európai Bizottságot. Az intézménybe minden tagállamból egy-egy biztost küldtek. Magyarországról Orbán Viktor Várhelyi Olivért jelölte a tavaly újjáalakult Európai Bizottságba – mutat rá a Telex.

Maradt a helyén

Fotó: Európai Parlament

Ezzel viszont nem szűnnek meg Ursula von der Leyen problémái a parlamentben, a szocialista frakció nemrég azzal fenyegetett, hogy ha fél éven belül nem látnak eredményeket a nekik fontos ügyekben, csatlakozhatnak az igennel szavazókhoz. Egyébként nem ez volt Von der Leyen első túlélt bizalmatlansági indítványa.

Az indítványok esélyéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert is megkérdezték a csütörtöki Kormányinfón. Gulyás azt mondta, hogy az az Európai Parlament, ami egy „antifa terrorista” mentelmi jogát fenntartja – utalva ezzel Ilaria Salis ügyére –, nem fogja megszavazni a bizalmatlansági indítványokat. Szerinte ezzel újra le fog lepleződni, hogy Európa többségét nem Európa érdekli, az EP nem a valós problémákra keres érdemi válaszokat.