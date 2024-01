Visszaszóltak a svédek Kövér Lászlónak, de Orbán Viktor is kapott üzenetet

Miután csütörtökön az Országgyűlés fideszes elnöke is megszólalt Svédország NATO-csatlakozásának magyar ratifikációja kapcsán, reagált a svéd külügyminiszter és a miniszterelnök is.

Kövér Lászlónak azon kijelentéseire, hogy nem támogatja a svéd NATO-tagságot, mivel

a svédek "olyan messzire mentek Magyarország pocskondiázásában, a demokratikusan megválasztott kormány gyalázásában és a mozgásterének szűkítésében, amit nem lehet meg nem történtté vagy mellékes körülménnyé tenni",

Tobias Billström svéd külügyminiszter az Aftonbladet beszámolója szerint közölte, ők nem pocskondiázták Magyarországot. Elmondta, hogy mindezt Kövér László véleményének tekinti, és reméli, hogy Magyarország emlékszik arra az ígéretére, hogy nem utolsóként fogják ratifikálni a svéd csatlakozást. (Ezt az ígéretet már megszegte a magyar kormány, hiszen a török parlament megszavazta, Erdogan elnök pedig aláírta a svéd csatlakozásról szóló javaslatot.)

Ulf Kristersson miniszterelnök pedig azt nyilatkozta, hogy ha találkozik is Orbán Viktorral, a svéd NATO-csatlakozás nem lehet téma.

"Nincs miről tárgyalnunk. Mi készen állunk a NATO-ra"

- mondta, arra a kérdésre pedig nem adott választ, hogy Budapestre utazik-e a svéd csatlakozás ratifikálása előtt.

