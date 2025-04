Visszaszóltak Brüsszelből Szijjártó Péternek – nem igaz, amit állít, még vele is egyeztettek

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A külgazdasági és külügyminiszter is reagált a bevezetendő amerikai vámok hírére.

Azaz éppenséggel Szijjártó Péterrel, vagyl legalábbis a magyar kormánnyal is egyeztették a lehetséges válaszlépéseket.

Ez a felkészülés magában foglalta az EU tagállamaival folytatott egyeztetéseket is."

„ Šefčovič biztos csak a múlt héten 24 intenzív órát töltött Washingtonban, hogy érdemi tárgyalásokat folytasson Lutnick miniszterrel, Greer nagykövettel és a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatójával, Kevin Hassett-tel. Ezt megelőzte a felek közötti telefonhívás, valamint Von der Leyen bizottsági elnök és J.D. Vance alelnök párizsi találkozója. És jól mutatja, hogy komolyan elkötelezettek vagyunk az amerikai kormánnyal folytatott együttműködés mellett. Április 4-re újabb hívást ütemeztünk be Šefčovič biztos és partnerei között. Az EU továbbra is egy igazságos, kiegyensúlyozott megállapodást részesít előnyben az indokolatlan vámok helyett.”

"Az Európai Bizottság azzal is nagy hibát követett el, hogy nem tárgyalt az új amerikai adminisztrációval a vámügyi együttműködésről, amire pedig lett volna több mint két hónapja Donald Trump elnök hivatalba lépése óta. Le kellett volna szállítani az amerikai autóimportra vonatkozó vámokat a jelenlegi tíz százalékról 2,5 százalékra, amely kulcs fordítva érvényes az Egyesült Államokban. Az Európai Unió ezt az egyszerű lépést elvétette, (…) és az Európai Bizottságnak ezt a hatalmas hibáját most sajnos az európai gazdaság kell, hogy megfizesse.

