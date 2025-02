Visszatérhetnek az észak-koreai katonák a frontra?

Kapcsolódó cikk Hátborzongató ok miatt tűnhettek el az észak-koreai katonák Kim Dzsongun katonái tényleg eltűntek a frontról, egyszerűen túl sok volt a veszteség.

Kim Dzsongun ígéretet tett arra, hogy továbbra is támogatja Oroszország általa „igaz ügynek” nevezett céljának elérést az ukrajnai háborúban. Az elszigetelt ország vezetője kijelentette, Észak-Korea hadserege és népe „változatlanul támogatni és bátorítani fogja az orosz hadsereg és nép igazságos ügyét, hogy megvédjék szuverenitásukat, biztonságukat és területi integritásukat”.

