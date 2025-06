Visszavágott Irán Izraelnek, rakéták csapódtak be Tel-Avivban

Az iráni média azt is jelentette, hogy a hadseregük lelőtt két izraeli vadászgépet. Ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

Az izraeli Haaretz szerint több mint 150 rakétát lőtt ki Irán. Közlésük szerint mintegy tucatnyian sérültek meg, többségük könnyen. Tel-Avivban mintegy öt sérültről tudnak jelenleg. A rakéták lelövésében az amerikai hadsereg is segít az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszernek.

Az amerikai televízió élő képén egy lángoló épület – valószínűleg lakóépület – látszik Tel-Avivban. Több városban is robbanások hangja hallatszik, amely az izraeli hadsereg szerint a rakéták lelövésének vagy a becsapódásoknak a hangja.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!