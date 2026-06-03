Vlagyimir Putyin beszéde előtt két nappal lecsapott Ukrajna

Szerda hajnalban fekete füstoszlopok emelkedtek Szentpétervár fölé, ahol Vlagyimir Putyin pénteken beszédet készül mondani a rendezvényen. A fórumra 130 országból több ezer vendéget várnak, köztük egy csekély létszámú amerikai küldöttséget is – számol be róla a BBC.

A helyi hatóságok szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 59 drónt lőtt le, és Szentpétervár három különböző kerületét érte találat. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy Moszkva válaszolni fog a támadásokra.

A mobilinternet-szolgáltatás akadozott, a szentpétervári Pulkovo repülőtér pedig ideiglenesen bezárt a támadások idején. Emellett a közeli Lettország és Észtország egyes régióiban is légiriadót rendeltek el.

Néhány órával később Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy ukrán drónok több oroszországi célpontot is megtámadtak, köztük egy olajterminált és egy haditengerészeti bázist a közeli Kronstadt városában. Kronstadt az Orosz Balti Flotta fő támaszpontja. Ukrán katonai szereplők által közzétett, de nem ellenőrzött videókon drónok láthatók, amint kikötőben álló hadihajók felé tartanak, a felvételek azonban még a becsapódás előtt megszakadnak.

Robert Brovdi, az ukrán pilóta nélküli rendszerek parancsnoka a Telegramon azt írta, hogy találat érte a Bojkij korvettet.

A Szentpétervári Gazdasági Fórumot – amelyet korábban gyakran „orosz Davosként” emlegettek – az orosz politikai élet egyik kiemelt eseményének tartják.

Mielőtt Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított volna Ukrajna ellen, a rendezvényen rendszeresen részt vettek magas rangú nyugati küldöttségek, vállalatvezetők és államfők is.

Idén közel egy évtized után először amerikai delegáció is érkezik a fórumra, bár szerényebb létszámban. A küldöttséget Rodney Mims Cook Jr. vezeti, aki Donald Trump Fehér Házba tervezett báltermének projektjét felügyeli.

A résztvevők között lesz az amerikai jobboldali kommentátor Candace Owens, valamint az Oroszországot nyíltan támogató színész, Steven Seagal is.

Az ukrán védelmi vállalat, a Fire Point munkatársa, Denisz Srilierman ironikus hangvételű bejegyzésben azt írta az X-en:

„Az ilyen előkelő vendégek és maga az esemény fontossága miatt nem hagyhattuk figyelmen kívül a rendezvényt – ezért sürgősen elrepültünk Szentpétervárra.”

The St Petersburg International Economic Forum begins today. It is the largest and most important event for Russia, where Putin delivers an annual speech on how Russia is triumphing over everyone and growing stronger. This year, Rodney Mims Cook Jr, Chair of the Commission on the… pic.twitter.com/7xkAoMlWyy — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 3, 2026

Emellett szerdán hét ember halt meg, amikor egy drón egy utasokat szállító buszt talált el az Ukrajna orosz ellenőrzés alatt álló részén fekvő donyecki térségben – közölte egy Moszkva által kinevezett tisztviselő.

Moszkva eközben továbbra is rendszeresen támadja az ukrán városokat, ami gyakran jár civil áldozatokkal. Csak hétfő éjjel legalább 22 ember vesztette életét Ukrajna-szerte rakéta- és dróntámadások következtében.