Vlagyimir Putyin és Nerendra Modi az indiai–orosz kereskedelem bővítéséről állapodott meg

India – a világ legnagyobb vevője az orosz fegyverek és tengeri úton szállított orosz olaj tekintetében – vörös szőnyeggel fogadta Putyint a két napos állami látogatáson, amely a 2022-es orosz invázió óta az első útja Újdelhibe – írja a Reuters.

Ugyanakkor Újdelhi az Egyesült Államokkal is tárgyal egy kereskedelmi megállapodásról, hogy mérsékeljék Donald Trump által kivetett büntetővámokat, amelyek az indiai árukra és a Moszkvából érkező olajvásárlásra reagáltak. Az amerikai vámok és szankciók miatt India energiaimportja decemberben hároméves mélypontra eshet.

Moszkva közölte: több indiai árut importálna, és 2030-ra 100 milliárd dollárra növelné a kétoldalú kereskedelmet.

A kereskedelemre összpontosítottak

India óvatos az olajimporttal kapcsolatban

Putyin kijelentette, hogy Oroszország kész „folyamatos, zavartalan üzemanyag-ellátást” biztosítani Indiának. Ezt megelőzően csütörtökön bírálta az amerikai nyomásgyakorlást, amely Indiát az orosz olajvásárlás visszafogására ösztönzi.

India azonban óvatosan fogadta a felajánlást. Amikor a két ország jövőbeli energiakereskedelméről kérdezték, India külügyi államtitkára azt mondta: az indiai energetikai cégek az „alakuló piaci dinamikák” és a „beszerzés során felmerülő kereskedelmi szempontok” alapján döntenek, utalva a szankciók és az árak jelentette kényszerekre.

Az energia­együttműködés továbbra is ebben a keretben zajlik – mondta Vikram Misri a sajtótájékoztatón.

A Reuters szerint az indiai állami finomítók, az Indian Oil Corp és a Bharat Petroleum Corp januári szállításokra ismét olyan orosz olajat rendeltek, amelyet nem szankcionált beszállítók kínálnak – a növekvő kedvezmények miatt.

„Kapcsolataink kiállták az idő próbáját” – mondta Modi

Modi „vezető csillagnak” nevezte India tartós partnerségét Oroszországgal. „A kölcsönös tisztelet és a mély bizalom alapján ezek a kapcsolatok mindig kiállták az idő próbáját.” Hozzátette: „Megállapodtunk a 2030-ig szóló gazdasági együttműködési programban, amely diverzifikáltabbá, kiegyensúlyozottabbá és fenntarthatóbbá teszi a kereskedelmünket és a beruházásainkat.” Putyin ott állt mellette a sajtótájékoztatón.

Modi – aki csütörtökön meleg öleléssel fogadta Putyint a repülőtéren – megismételte: India a békés rendezést támogatja az ukrajnai háború kapcsán.

A csúcstalálkozó után kiadott közös nyilatkozat szerint „a vezetők hangsúlyozták, hogy a jelenlegi összetett, feszült és bizonytalan geopolitikai helyzetben az orosz–indiai kapcsolatok ellenállnak a külső nyomásnak”.

Putyin bírálja Amerikát az olajszankciók miatt

A csütörtökön sugárzott India Today-interjúban Putyin bírálta az amerikai törekvéseket, amelyek szerint India ne vásároljon orosz üzemanyagot. „Ha az Egyesült Államoknak joga van megvenni a (nukleáris) üzemanyagunkat, akkor Indiának miért ne lenne ugyanilyen joga?” – mondta, hozzátéve: kész erről Trump-pal is egyeztetni.

India szerint Trump vámjai indokolatlanok és ésszerűtlenek, miközben Washington továbbra is jelentős kereskedelmet folytat Moszkvával. Az USA és az Európai Unió továbbra is milliárd dollár értékben importál orosz energiát és nyersanyagokat – a cseppfolyósított földgáztól az alacsony dúsítású uránig – a szankciók ellenére.