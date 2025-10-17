Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Újabb diplomáciai tárgyalási kör indul az orosz-ukrán háborúban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, helyi idő szerint 13:15 perckor. Ez azt jelenti, hogy magyar idő szerint nem sokkal 19 óra után ülhet le egymással beszélgetni a két fél.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét Washingtonba utazott, január óta már harmadszor

Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

A találkozó egy nappal azután történik, hogy Trump közölte: eredményes telefonbeszélgetést folytatott Vladimir Putyin orosz elnökkel, és a közeljövőben (a rendelkezésre álló információk alapján az előttünk álló két hétben) Budapesten fognak egyeztetni a béketárgyalások céljából. Korábban a két vezető augusztus 15-én, Alaszkában találkozott egymással személyesen. Különösen nagy eredményt, áttörést akkor nem sikerült elérni.

A mai, Zelenszkijjel való megbeszélés egyik fontos témája lehet, hogy az Egyesült Államok ellássa-e Ukrajnát olyan Tomahawk rakétákkal, amelyek képesek mélyen Oroszország területét is elérni – írja a BBC. Az oroszok az esetleges fegyverszállítás kapcsán rögtön nukleáris háborút emlegettek: nemcsak a Kreml, hanem az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszország elnöke is hasonló véleményen van.

A mai tehát nagyon fontos nap az orosz-ukrán háború szempontjából. Volodimir Zelenszkij január óta harmadszor látogat a tengerentúlra. Érkezésekor úgy nyilatkozott, hogy Moszkva „sietve igyekszik újra párbeszédet kezdeni, amint meghallja a Tomahawkok hírét.”

Az ukrán elnök felszólította az Egyesült Államokat, hogy biztosítsa Ukrajna számára a nagy hatótávolságú rakétákat, amelyek elérik a 2500 kilométeres távolságot. Korábban úgy tűnt, Donald Trump hajlik arra, hogy ezeket a fegyvereket Ukrajna rendelkezésére bocsássa, de a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés után már másképp nyilatkozott.