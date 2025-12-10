Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy készen áll egy háborús választás megtartására a következő három hónapon belül, ha Ukrajna parlamentje és külföldi szövetségesei is támogatják, miután Donald Trump azzal vádolta, hogy ragaszkodik a hatalomhoz – számol be róla a The Guardian.

Az ukrán elnök, akit egyértelműen irritált Trump országa belügyeibe való beavatkozása, azt mondta, hogy „ez az ukrán népnek felteendő kérdés, nem más államok népének, bár minden tiszteletem a partnereink iránt”.

Ugyanakkor megígérte, hogy megvizsgálja a szavazás lehetőségét a következő hónapokban. „Mivel ezt a kérdést ma az Amerikai Egyesült Államok elnöke, partnereink veti fel, nagyon röviden válaszolok: nézzék, készen állok a választásokra” – mondta Zelenszkij kedden este.

„Ezenkívül arra kérem… az Egyesült Államokat, hogy segítsen nekem, lehetőleg európai kollégáimmal együtt, a választások biztonságának garantálásában, majd a következő 60-90 napban Ukrajna készen áll a választások megtartására. Személy szerint megvan hozzá az akaratom és a készségem” – tette hozzá.

Trump kérése

Trump korábban a Politicónak adott, kusza szerkezetű interjúban tett megjegyzést az ukrán választásokról. „Régóta nem volt ott választás” – mondta az amerikai elnök. „Tudják, beszélnek a demokráciáról, de egyszerűen eljön egy pont, amikor az már nem demokrácia.”

Zelenszkij ötéves elnöki mandátuma tavaly májusban járt le, ám az ukrán alkotmány tiltja a választások megtartását háború idején. Még ellenzéki politikusai is többször kijelentették, hogy a biztonsági és politikai körülmények egyszerűen nem teszik lehetővé, hogy háborús időszakban választást tartsanak.

„Ez csak ártana” – mondta Szerhij Rahmanyin, az ellenzéki Holosz párt képviselője. „Ő a főparancsnok, és az ország olyan helyzetben van, hogy nincs ilyen luxusunk, bármilyen problémánk is van vele. Csak az ellenségnek segítene.”

Két fő kérdés

Zelenszkij szerint két alapvető kérdést kell megoldani: egyrészt azt, hogyan tudnának szavazni a fronton szolgáló katonák, a több millió belső menekült és az orosz megszállás alatt élők; másrészt azt, hogyan lehet törvényesen választást tartani, miközben hadiállapot van érvényben.

Tanácsot kért szövetségeseitől a választások biztonságának garantálásával kapcsolatban, a parlamenti képviselőktől pedig az ehhez szükséges jogszabály-módosításokról. „Várom a javaslatokat partnereinktől, várom a javaslatokat a képviselőinktől, és készen állok a választásokra” – mondta.

A nyilatkozat akkor hangzott el, amikor Zelenszkij Európa több fővárosát érintő diplomáciai körútjáról tért vissza, miközben Washington fokozódó nyomást gyakorol Kijevre, hogy fogadjon el egy békemegállapodást.

Energetikai tűzszünet?

Újságírói kérdésre válaszolva kedden Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna mindent megtesz azért, hogy a következő két hétben magas szintű amerikai–ukrán egyeztetésre kerüljön sor a béketervről. Azt is kijelentette, hogy Kijev kész egy energetikai tűzszünetre, ha Moszkva beleegyezik.

A hétvégén Trump fia, Donald Jr. egy dohai konferencián azt mondta, hogy Zelenszkij azért hosszabbítja meg a háborút, mert attól tart, hogy különben elveszíti hatalmát. Azt is felvetette, hogy apja esetleg „kihátrál” Ukrajnából, ha a háború nem ér véget hamarosan. „Ez nem helyes. De nem teljesen téves” – mondta Trump, amikor fia állításával kapcsolatban kérdezték.

Az Egyesült Államok jelezte, hogy Ukrajnának fel kellene adnia a Donbász régióját a béke elérése érdekében, ami rendkívül népszerűtlen lépés lenne Ukrajnában. Annak sincs jele, hogy Oroszország kész lenne beleegyezni egy megállapodásba, még akkor sem, ha az Moszkva számára előnyösnek tűnik.