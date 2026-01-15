3p

Volodimir Zelenszkij energiavészhelyzetet hirdetett

Ukrajna szükségállapotot hirdetett az ország energiaszektorában, különös tekintettel Kijevre, mivel a folyamatban lévő orosz csapások továbbra is több ezer lakost hagynak áram nélkül, miközben továbbra is fennáll a csípős hideg.

Volodimir Zelenszkij elnök azzal vádolta Moszkvát, hogy szándékosan használja ki a zord téli körülményeket háborús stratégiája részeként, mivel Kijevben az éjszakai hőmérséklet a közelmúltban -20 Celsius-fok körülire süllyedt – számol be róla a BBC.

A bejelentés akkor érkezett, amikor Zelenszkij amerikai kollégája, Donald Trump kijelentette, hogy épp Zelenszkij akadályozza az Oroszországgal közel négy éve tartó háború lezárását célzó békemegállapodás elérésére irányuló erőfeszítéseket. Az amerikai elnök szerdán a Reuters hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy Ukrajna „kevésbé áll készen a megállapodásra”, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök. Arra a kérdésre, hogy miért nem oldották még meg a béketárgyalásokat a konfliktus rendezése során, Trump így válaszolt: „Zelenszkij”.

A két vezető várhatóan részt vesz a jövő héten Svájcban, a Davosban megrendezésre kerülő Világgazdasági Fórumon, bár Trump azt sugallta, hogy nem készült hivatalos terv a találkozójukra.

Az oroszok szisztematikusan támadják az energiaszektort

Az elmúlt hetekben a Kijev elleni orosz támadások több ezer otthont hagytak rendszeres áram, fűtés vagy folyóvíz nélkül. A múlt heti, különösen heves rakéta- és dróntámadások éjszakája után az ukrán főváros 70 százaléka több órára áram nélkül maradt.

A szerdai rendkívüli kabinetülést követően Zelenszkij bejelentette, hogy egy éjjel-nappal működő munkacsoportot hoznak létre az orosz csapások és a romló időjárási viszonyok okozta károk elhárítására. Elmondta, hogy az új intézkedések magukban foglalják a létfontosságú energiafelszerelések és erőforrások külföldről történő beszerzését a sérült létesítmények cseréjére.

„Ukrajna első miniszterelnök-helyettesét – energiaügyi miniszterét – bízták meg azzal, hogy felügyelje az ilyen körülmények között az embereket és közösségeket támogató munkát” – írta az X-en.

Emellett elrendelte a Kijev környékén található segélyhívó pontok számának növelését, hogy fűtést és áramot biztosítsanak a lakosoknak, ami a jelenlegi éjféli kijárási tilalom enyhítését eredményezheti a fővárosban.

Az orosz támadások nem korlátozódtak Kijevre

A múlt héten az ukrán tisztviselők közölték, hogy Délkelet-Ukrajnában több mint egymillió ember töltött órákat fűtés és vízellátás nélkül az orosz légicsapások következtében. A DTEK, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energiaszolgáltatója, állandó válságban van az orosz hálózat elleni támadások miatt – nyilatkozta vezérigazgatója, Makszim Timcsenko a BBC-nek a múlt hónapban.

Ahogy közeledik Oroszország teljes körű inváziójának negyedik évfordulója, Timcsenko azt mondta, hogy Oroszország ismételten „drónok, cirkáló- és ballisztikus rakéták hullámaival” célozta meg a DTEK energiahálózatát, és a vállalat nehezen tud megbirkózni a helyzettel. Hozzátette, hogy a csapások intenzitása olyan gyakori volt, hogy „egyszerűen nincs időnk a regenerálódásra”.

A DTEK jelenleg 5,6 millió ukrán számára biztosít áramot.

