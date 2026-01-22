Volodimir Zelenszkij erős kijelentéseket tett Orbán Viktorra Davosban

Az ukrán elnök felszólalásában elsősorban Európát bírálta, erőfelmutatásra, közös fellépésre kérve az országokat, de Orbán Viktorra is kitért: a magyar miniszterelnökre utalva arról beszélt, hogy egyes vezetők kis Moszkvává akarják tenni saját városaikat – számol be róla a 444.

„Minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak” – mondta.

Zelenszkij, aki nem jelezte, hogy csütörtökön területi kérdésekről is tárgyalt volna az amerikai elnökkel, a hét elején azt nyilatkozta, hogy csak akkor utazik Davosba, ha megállapodásokat tud aláírni Trumppal az amerikai biztonsági garanciákról és Ukrajna háború utáni újjáépítésének finanszírozásáról – teszi hozzá a Reuters.

Az ukrán elnök azt is hozzá tette, hogy még a héten háromoldalú, amerikai–ukrán–orosz tárgyalások lesznek az Arab Emirátusokban. Ez lesz a 2022. februári orosz invázió kezdete óta az első hivatalos hármas találkozó, amikor az oroszok és az ukránok közvetlenül is tárgyalnak a békefeltételekről.