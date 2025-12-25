3p
Volodimir Zelenszkij kihívója nyerné meg most az elnökválasztást

Egy ukrajnai választási közvélemény-kutatás szerint szoros lenne az első forduló, a második körben viszont Valerij Zaluzsnij döntő győzelmet aratna a jelenlegi elnök felett.

Ha a közeljövőben tartanának elnökválasztást Ukrajnában, Volodimir Zelenszkij elnök és az Egyesült Királyságba akkreditált ukrán nagykövet, a volt főparancsnok Valerij Zaluzsnij jutna be a második fordulóba – derül ki a SOCIS által készített, december 24-én közzétett felmérésből.

A kutatás akkor látott napvilágot, amikor Zelenszkij utasítását követve az ukrán törvényhozók megkezdték egy olyan jogszabályi csomag előkészítését, amely lehetővé tenné a választások megtartását hadiállapot idején – írja a The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij és akkori főparancsnoka Valerij Zaluzsnij jóban voltak
Fotó: X/Volodimir Zelenszkij

Ha Zaluzsnij indulna, nyerne

A felmérés szerint Zelenszkij az első fordulóban a szavazatok 22 százalékát szerezné meg, szorosan de megelőzve Zaluzsnijt, aki 21 százalékon állna. A válaszadók jelentős része, 24,1 százalék, bizonytalannak vallotta magát, ami növekedést jelent az októberben mért 21,1 százalékhoz képest.

Egy feltételezett második fordulóban Zaluzsnij fölényes győzelmet aratna: a szavazatok 64 százalékát kapná meg, míg Zelenszkij 36 százalékot érne el.

Ha Zaluzsnij nem indulna

Amennyiben Zaluzsnij nem indulna, a második fordulóban várhatóan Zelenszkij és Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője csapna össze. Ebben az esetben Budanov 56 százalékkal győzné le Zelenszkijt, aki 44 százalékot kapna.

A kutatás 2 ezer fő megkérdezésével készült, rétegzett kvótás mintavétellel. Az adatfelvétel személyes interjúk formájában zajlott, számítógéppel támogatott személyes kérdezési módszerrel.

A választás még problémás

Az eredmények a kijevi politikai viták felerősödésének idején születtek, amelyek a háború alatti választások kérdéséről szólnak.

Zelenszkij decemberben kijelentette, hogy kész választásokat tartani a háború folytatódása mellett is, de csak akkor, ha Ukrajna szövetségesei garantálni tudják a biztonságot – amihez Oroszországnak tűzszünetbe kellene beleegyeznie.

A biztonság továbbra is a legfőbb akadálya az országos választások megtartásának, de nem ez az egyetlen nehézség.

Az ENSZ adatai szerint Oroszország teljes körű inváziója kezdete óta több mint hatmillió ukrán menekült külföldre, további 3,7 millió ember pedig belföldön vált lakóhelyét elhagyni kényszerültté, ami jelentősen megnehezíti a választói részvételt.

Az ukrán elnöki palota a Bankova utcában, még békeidőben
Fotó: Wikipédia/Håkan Henriksson (Narking)

Egyszeri eset

A hatályos ukrán jogszabályok szerint hadiállapot idején tilos választásokat tartani. Erre csak a hadiállapot feloldása esetén, vagy akkor kerülhet sor, ha a parlament módosítja a törvényt.

A héten az ukrán parlament külön munkacsoportot hozott létre a háború alatti és utáni választásokat szabályozó jogszabályok kidolgozására. Ruszlán Sztefancsuk házelnök szerint a tervezett jogszabályokat csak egyszer alkalmaznák.

Ukrajna Központi Választási Bizottsága december 23-án újra megkezdte az állami választói névjegyzék karbantartását, ami az első ilyen lépés volt Oroszország teljes körű inváziója óta.

