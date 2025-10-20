Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Volodimir Zelenszkij váratlan dolgot mondott a budapesti békecsúcsról

mfor.hu

Hajlandó Putyinnal találkozni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll Budapesten is találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – az ukrán államfő erről egy amerikai televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban beszélt. Zelenszkij a pénteken Donald Trumppal Washingtonban tartott megbeszélése után az NBC televíziónak adott interjúban közölte, hogy személyesen is hajlandó beszélni az orosz államfővel, ugyanakkor „terroristának” nevezte Vlagyimir Putyint az MTI beszámolója szerint.

Egyben arra sürgette az amerikai elnököt, hogy fejtsen ki a jelenleginél komolyabb nyomást Vlagyimir Putyinra, akit a Hamász palesztin terrorszervezethez hasonlított.

Megjegyezte, hogy az orosz-ukrán háború kiterjedtebb a gázai konfliktusnál, az orosz katonaság pedig a világ második legerősebb hadserege.

Volodimir Zelenszkij az interjúban elismerte, hogy nem érte el legfontosabb célját, azt, hogy az Egyesült Államok Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat juttasson el ukrajnai felhasználásra. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, de ma nem mondott igent sem”.

Arra a kérdésre, hogy a béke érdekben Ukrajna hajlandó volna-e területi engedményekre, az ukrán elnök kifejtette, hogy a háború lezárásához és a békéhez diplomáciai módon lehet elérni, ami sürgető, és úgy fogalmazott, hogy „ott kell maradnunk, ahol vagyunk, de nem adni semmi továbbit Putyinnak” – írja az MTI.

Trump szerint mindkét fél hirdessen győzelmet

Donald Trump pénteken az ukrán elnökkel tartott tárgyalást követően közösségi oldalán „érdekesnek és szívélyesnek” nevezte találkozójukat, emellett a harcok azonnali befejezésére sürgette Volodimir Zelenszkijt és Vlagyimir Putyint.

Úgy fogalmazott, hogy „meg kellene állniuk, ahol vannak. Hagyjuk őket, hogy mindketten győzelmet hirdessenek, és hagyjuk, hogy a történelem döntsön.”

