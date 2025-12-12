4p
Külpolitika Donald Trump Volodimir Zelenszkij Oroszország Ukrajna

Volodimir Zelenszkijnek nem tetszik a Donbász Amerika által javasolt „szabad gazdasági övezete”

mfor.hu

Az ukrán elnök szerint a terv nem lenne tisztességes anélkül, hogy garanciákat kapna arra, hogy Oroszország nem veszi át egyszerűen az övezetet.

Az Egyesült Államok azt akarja, hogy Ukrajna kivonja csapatait a Donbász régióból, majd Washington létrehozna egy „szabad gazdasági övezetet” a Kijev által jelenleg ellenőrzött területeken – mondta Volodimir Zelenszkij, amiről a The Guardian is beszámolt.

Korábban az Egyesült Államok azt javasolta, hogy Kijev adja át Donbász ukránok által kontrollált részeit Oroszországnak, de az ukrán elnök csütörtökön azt mondta, hogy Washington most egy kompromisszumos változatot javasolt, amelyben az ukrán csapatok kivonulnának, de az orosz csapatok nem lépnének be a területre.

Volodimir Zelenszkij nem csak baráti kéznyújtást lát Donald Trump tervében
Volodimir Zelenszkij nem csak baráti kéznyújtást lát Donald Trump tervében
Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

Kérdések

„Ki fogja irányítani ezt a területet, amelyet az amerikaiak „szabad gazdasági övezetnek” vagy „demilitarizált övezetnek” neveznek – nem tudják” – mondta az ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal nyilatkozva.

Zelenszkij kijelentette, Ukrajna nem hiszi, hogy a terv tisztességes anélkül, hogy garanciákat kapna arra, hogy az orosz csapatok nem veszik át egyszerűen az övezetet egy ukrán kivonulás után.

Az ukrán elnök hozzátette: „Ha az egyik fél csapatainak vissza kell vonulniuk, a másik fél pedig ott marad, ahol van, akkor mi fogja visszatartani ezeket a többi csapatot, az oroszokat? Vagy mi fogja megakadályozni őket abban, hogy civilnek álcázva magukat átvegyék ezt a szabad gazdasági övezetet? Ez mind nagyon komoly. Nem tény, hogy Ukrajna beleegyezne, de ha kompromisszumról beszélünk, akkor annak tisztességes kompromisszumnak kell lennie.”

Népszavazás

Zelenszkij aláhúzta, ha Ukrajna beleegyezne egy ilyen tervbe, akkor választásokra vagy népszavazásra lenne szükség a ratifikálásához, mivel csak „az ukrán nép” hozhatna döntéseket a területi engedményekről.

Az amerikai tervek szerint, mondta Zelenszkij, Ukrajna kivonulna Donbászból, ahol Oroszország jelenleg előrenyomul, miközben a frontvonalakat befagyasztanák Herszon és Zaporizzsja régióban. Oroszország feladna néhány kisebb földterületet, amelyeket más régiókban foglalt el.

Nagy a nyomás

Zelenszkijre hatalmas nyomás nehezedik Donald Trump amerikai elnök részéről, hogy csatlakozzon az amerikai béketervhez. Az utóbbi napokban Trump támadta Zelenszkijt, azt állítva, hogy „még csak el sem olvasta” a béketerv tervezetét, és hozzá tette, hogy hiányzik az ukrán elnök legitimitása, és Ukrajnának választásokat kellene tartania.

Trump sajtótitkára, Karoline Leavitt csütörtökön arról számolt be, hogy: „Az elnök rendkívül frusztrált a háborúzók mindkét oldalával, és elege van a csak a találkozók kedvéért tartott találkozókból.”

Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán tárgyalócsoport szerdán visszaküldte a saját módosított tervét Washingtonba, és hogy a zaporizzsjei atomerőmű területi és ellenőrzési kérdései még mindig vitatottak. „Ez nem a végleges terv; ez egy reakció arra, amit kaptunk... a terven folyamatosan dolgoznak és szerkesztenek, és ez egy folyamatos folyamat, amely még mindig zajlik” – mondta.

Ha Washington és Kijev megegyeznek, a sokkal nagyobb kérdés továbbra is az, hogy Vlagyimir Putyin valóban készen áll-e egy megállapodás aláírására, vagy csak időt nyer áltárgyalásokkal, és abban reménykedik, hogy a tél folyamán folytathatja katonai előrenyomulását.

A NATO figyelmeztet

Berlinben Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön kijelentette, hogy ha Putyinnak hagyják, hogy Ukrajnában érvényesítse a vágyait, akkor az európai háború kilátása valóságosabbá válik, figyelmeztetve, hogy a kontinens „csendesen önelégült” volt az orosz fenyegetéssel kapcsolatban.

Egy új, Oroszország által vívott háború a következő öt éven belül bekövetkezhet, és „olyan mértékű lehet, mint amilyeneket nagyszüleink és dédszüleink elszenvedtek” – értékelte Rutte. Felhívást intézett minden európai országhoz, hogy növeljék a védelmi kiadásaikat. „Túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Nem így van. Most jött el a cselekvés ideje” – tette hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter felháborodott felszólítással kezdte a napot

Szijjártó Péter felháborodott felszólítással kezdte a napot

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a Mark Rutte NATO főtitkár csütörtöki berlini beszédére reagált.

Karácsonyig vége a háborúnak? Zelenszkij elszólta magát

Karácsonyig vége a háborúnak? Zelenszkij elszólta magát

Washington szeretné az ünnepig teljesen tisztázni a békemegállapodás állását.

Sokat vár Ukrajnától az EU – radikális változások jönnek

2026 második negyedévéig el kell fogadniuk egy korrupcióellenes stratégiát.

Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Folytatják az egyeztetéseket Ukrajna csatlakozásáról.

Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

Trump és Putyin nyomása kínál egy esélyt számára?

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Fogy a türelem egy másik kormányfővel szemben is.

Ez még Trumtól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

Ez még Trumptól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

„Gondolom, megtartjuk” – mondta az olajról.

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Feszült volt a helyzet az ET strasbourgi ülésén, két párhuzamos nyilatkozat is született. 

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Az ukrán elnök kijelentette, hogy „készen áll a választásokra”, miután Donald Trump amerikai elnök megkérdőjelezte az ukrán demokráciát.

Szijjártó Péter nagyon készül az orosz-ukrán háború utáni életre

A magyar-orosz üzleti fórumon összesen 240 vállalatközi tárgyalásra kerül sor kedden Moszkvában, és ez sokat segíthet abban, hogy hazánk a lehető legjobb startpozíciót vehesse fel az ukrajnai háború utáni időkre, és igazi nyertese lehessen az új világgazdasági korszaknak – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció (x)

Több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé.
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168