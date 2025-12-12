Volodimir Zelenszkijnek nem tetszik a Donbász Amerika által javasolt „szabad gazdasági övezete”

Az Egyesült Államok azt akarja, hogy Ukrajna kivonja csapatait a Donbász régióból, majd Washington létrehozna egy „szabad gazdasági övezetet” a Kijev által jelenleg ellenőrzött területeken – mondta Volodimir Zelenszkij, amiről a The Guardian is beszámolt.

Korábban az Egyesült Államok azt javasolta, hogy Kijev adja át Donbász ukránok által kontrollált részeit Oroszországnak, de az ukrán elnök csütörtökön azt mondta, hogy Washington most egy kompromisszumos változatot javasolt, amelyben az ukrán csapatok kivonulnának, de az orosz csapatok nem lépnének be a területre.

Volodimir Zelenszkij nem csak baráti kéznyújtást lát Donald Trump tervében

Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

Kérdések

„Ki fogja irányítani ezt a területet, amelyet az amerikaiak „szabad gazdasági övezetnek” vagy „demilitarizált övezetnek” neveznek – nem tudják” – mondta az ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal nyilatkozva.

Zelenszkij kijelentette, Ukrajna nem hiszi, hogy a terv tisztességes anélkül, hogy garanciákat kapna arra, hogy az orosz csapatok nem veszik át egyszerűen az övezetet egy ukrán kivonulás után.

Az ukrán elnök hozzátette: „Ha az egyik fél csapatainak vissza kell vonulniuk, a másik fél pedig ott marad, ahol van, akkor mi fogja visszatartani ezeket a többi csapatot, az oroszokat? Vagy mi fogja megakadályozni őket abban, hogy civilnek álcázva magukat átvegyék ezt a szabad gazdasági övezetet? Ez mind nagyon komoly. Nem tény, hogy Ukrajna beleegyezne, de ha kompromisszumról beszélünk, akkor annak tisztességes kompromisszumnak kell lennie.”

Népszavazás

Zelenszkij aláhúzta, ha Ukrajna beleegyezne egy ilyen tervbe, akkor választásokra vagy népszavazásra lenne szükség a ratifikálásához, mivel csak „az ukrán nép” hozhatna döntéseket a területi engedményekről.

Az amerikai tervek szerint, mondta Zelenszkij, Ukrajna kivonulna Donbászból, ahol Oroszország jelenleg előrenyomul, miközben a frontvonalakat befagyasztanák Herszon és Zaporizzsja régióban. Oroszország feladna néhány kisebb földterületet, amelyeket más régiókban foglalt el.

Nagy a nyomás

Zelenszkijre hatalmas nyomás nehezedik Donald Trump amerikai elnök részéről, hogy csatlakozzon az amerikai béketervhez. Az utóbbi napokban Trump támadta Zelenszkijt, azt állítva, hogy „még csak el sem olvasta” a béketerv tervezetét, és hozzá tette, hogy hiányzik az ukrán elnök legitimitása, és Ukrajnának választásokat kellene tartania.

Trump sajtótitkára, Karoline Leavitt csütörtökön arról számolt be, hogy: „Az elnök rendkívül frusztrált a háborúzók mindkét oldalával, és elege van a csak a találkozók kedvéért tartott találkozókból.”

Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán tárgyalócsoport szerdán visszaküldte a saját módosított tervét Washingtonba, és hogy a zaporizzsjei atomerőmű területi és ellenőrzési kérdései még mindig vitatottak. „Ez nem a végleges terv; ez egy reakció arra, amit kaptunk... a terven folyamatosan dolgoznak és szerkesztenek, és ez egy folyamatos folyamat, amely még mindig zajlik” – mondta.

Ha Washington és Kijev megegyeznek, a sokkal nagyobb kérdés továbbra is az, hogy Vlagyimir Putyin valóban készen áll-e egy megállapodás aláírására, vagy csak időt nyer áltárgyalásokkal, és abban reménykedik, hogy a tél folyamán folytathatja katonai előrenyomulását.

A NATO figyelmeztet

Berlinben Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön kijelentette, hogy ha Putyinnak hagyják, hogy Ukrajnában érvényesítse a vágyait, akkor az európai háború kilátása valóságosabbá válik, figyelmeztetve, hogy a kontinens „csendesen önelégült” volt az orosz fenyegetéssel kapcsolatban.

Egy új, Oroszország által vívott háború a következő öt éven belül bekövetkezhet, és „olyan mértékű lehet, mint amilyeneket nagyszüleink és dédszüleink elszenvedtek” – értékelte Rutte. Felhívást intézett minden európai országhoz, hogy növeljék a védelmi kiadásaikat. „Túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Nem így van. Most jött el a cselekvés ideje” – tette hozzá.