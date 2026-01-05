2p
Külpolitika Európai Unió Venezuela

Volt egy ország, amelyik nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot Venezueláról

mfor.hu

27 tagállamból csak 26 támogatta az uniós nyilatkozatot.

Nyilatkozatot adott ki az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásáról Kaja Kallas, Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A nyilatkozatot a 27 tagállamból 26 támogatta, az egyetlen, amely nem támogatta, Magyarország volt. A közlemény szerint az EU az eszkaláció elkerülése érdekében minden érintett felet nyugalomra és visszafogottságra szólít fel, remélve, hogy békés megoldást találnak majd a válságra. Az EU emlékeztette a feleket, hogy a nemzetközi jogot és az ENSZ alapokmányában szereplő előírásokat mindenkinek tiszteletben kell tartania.

A nyilatkozat szerint az EU már korábban többször leszögezte, hogy nem tekinti Nicolás Madurót Venezuela demokratikusan megválasztott, legitim elnökének. Az EU szerint ugyanakkor a venezuelai népnek joga van dönteni a saját sorsáról és egy békés átmeneten keresztül egy demokratikus berendezkedésbe kell eljutnia.

A nyilatkozat alapján az EU szerint fontos a bűnözés és a kábítószer-kereskedelem elleni nemzetközi fellépés, de ezekért a célokért a nemzetközi jogot, valamint a különböző országok területi integritását és szuverenitását tiszteletben tartva kellene dolgozni. A blokk szerint ezen kívül „elengedhetetlen, hogy minden szereplő teljes mértékben tiszteletben tartsa az emberi jogokat és a nemzetközi jogot”.

Az Európai Unió 26 tagállama szerint a jelenlegi válság megoldásának és a demokrácia helyreállításának az egyetlen módja továbbra is a venezuelai nép akaratának tiszteletben tartása. Álláspontjuk szerint minden, jelenleg Venezuelában fogva tartott politikai foglyot feltétel nélkül szabadon kellene engedni.

Egyelőre nem tudni, hogy az Orbán-kormány miért nem támogatta az EU-s nyilatkozatot. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

32 kubai is meghalt a Nicolás Maduro elfogásakor

32 kubai is meghalt Nicolás Maduro elfogásakor

Teljesítették a küldetésüket.

Venezuela után Kolumbia következik?

Venezuela után Kolumbia következik?

Trumpnak tetszik az ötlet.

Trumpnak további nagy tervei vannak Venezuelával?

Trumpnak további nagy tervei vannak Venezuelával?

Kinevezték Maduro utódját. 

Kiderült, hol raboskodik az elhurcolt venezuelai elnök és felesége

Kiderült, hol raboskodik az elhurcolt venezuelai elnök és felesége

New York városában tartják őrizetben.

Trump részleteket árult el a nagy venezuelai akcióról

Trump részleteket árult el a nagy venezuelai elfogásról

Az amerikai elnök szerint amerikai katonák is megsebesültek a Nicolás Maduro elfogásához vezető műveletben.

Ez gyors volt: már vádat is emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen

Ezt Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter posztolta ki a közösségi oldalára. 

Mi jöhet most Venezuelában?

Mi jöhet most Venezuelában?

Az elnök és feleségének letartóztatása és a vádemelés kilátásba helyezése után már arra irányul a figyelem, hogy ki fogja ezután kormányozni a dél-amerikai országot.

Trump elraboltatta a venezuelai elnököt

Trump elraboltatta a venezuelai elnököt

Ezt maga az amerikai elnök jelentette be.

Nemhogy béke lenne, itt van az újabb háború?

Nemhogy béke lenne, itt van az újabb háború?

Az Egyesült Államok elismerte, a venezuelai robbantásokat az okozta, hogy Trump rendelt el csapásokat venezuelai helyszínek, köztük katonai létesítmények ellen.

Zelenszkij megnevezett egy utódot

Zelenszkij megnevezett egy utódot

Az ukrán elnök Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168