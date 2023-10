Voltak magyarok, akik a Hamász támadása után még elindultak kirándulni Izraelben

A kormány kapcsolatban van minden, konzuli védelemre jelentkezett magyar állampolgárral Izraelben, a konzuli szolgálat mindenkinek tájékoztatást nyújt a legfrissebb információk alapján - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az ománi Maszkatban. Az MTI által idézett közlés szerint vasárnap éjszaka és hétfőn három járattal összesen 325 embert szállítottak haza Magyarországra, azonban azóta is többen jelentkeztek evakuációra. "Most is arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ne halogassa a konzuli védelemre történő regisztrációt" - jelentette ki. Majd hozzátette, hogy az érintettek

"úgy járhatnak, mint akik most jelentkeznek, hogy ők is hazajöttek volna, de amikor a figyelemfelhívást közzétettük, akkor még nem érezték úgy, hogy a helyzet ennyire nehéz lenne, és inkább nem jelentkeztek vagy még elmentek egy-egy kirándulásra".

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) közös tanácsülésén Ománban, 2023. október 10-én. Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Szijjártó Péter leszögezte, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az izraeli biztonsági helyzetet, s arról is értesültek, hogy előző nap rakétatalálat érte a tel-avivi repülőtér közvetlen környezetét. Ennek kapcsán tudatta, hogy a Budapestről Tel-Avivba tartó járatokat mostanra mindegyik légitársaság törölte. Ugyanakkor szavai szerint vannak rendkívül korlátozottan hozzáférhető alternatív útvonalak, amelyeken Izraelt el lehet hagyni.

"Ezekről konzuljaink folyamatosan tájékoztatást adnak azoknak a magyar állampolgároknak, akik még mindig Izraelben vannak, és a napokban jelentkeztek csak konzuli védelemre (.) Velük mind tartjuk a kapcsolatot, mindenkit informálunk az aktuális helyzetről" - hangsúlyozta.

Izrael most a gyász, az ellencsapás országa, nem a turizmusé

