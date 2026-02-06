2p
Külpolitika Európai Unió Ursula von der Leyen

Von der Leyen bejelentette a 20. szankciós csomagot Oroszországgal szemben

mfor.hu

Újabb szankciós csomagot léptetne életbe az Európai Bizottság Oroszországgal szemben, ehhez pedig Magyarországra is szüksége lesz, hiszen csak egyhangú döntés esetén érvényesülhet az intézkedés. 

Közleményt adott ki az Európai Bizottság a legújabb, huszadik Oroszországgal szembeni szankciós csomagról. A legfrissebb csomag elsősorban az energiaszektor és a kereskedelem működését igyekszik korlátozni. Az orosz nyersolajra teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezet be a Bizottság, illetve szankciós listára vesz húsz orosz bankot is. Emellett az áruk és szolgáltatások, valamint a katonai technológiák kivitelét is korlátozhatják.

A testület elnöke, Ursula von der Leyen szerint az orosz hadsereg szándékosan lakóházakat és a polgári infrastruktúrát, például a fűtési rendszereket célozza Ukrajnában támadásai során. Az Európai Unió azonban folytatja a generátorok szállítását Ukrajnába, ami téli viszonyok között akár életmentő is lehet fűtés hiányában.

Von der Leyen a közleményben arra célzott, hogy a csomagot még február 24., tehát a teljeskörű invázió negyedik évfordulója előtt elfogadnák. A szankciók életbe léptetéséhez minden uniós tagállam jóváhagyása szükséges.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Irán elhagyására szólította fel az Egyesült Államok az állampolgárait

Irán elhagyására szólította fel az Egyesült Államok az állampolgárait

Az Egyesült Államok iráni virtuális nagykövetsége péntek hajnalban biztonsági figyelmeztetést adott ki, amelyben felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal távozzanak Iránból.

Alexeev

A háború kitörése óta a legmagasabb rangú katonai vezetőt lőtték meg Moszkvában

Egy magas rangú orosz tábornokot többször meglőttek és megsebesítettek az orosz fővárosban.

Vékony a jég, de ma elkerülhetünk egy újabb háborút

Vékony a jég, de ma elkerülhetünk egy újabb háborút

Irán és az Egyesült Államok Ománban egyeztetnek Teherán nukleáris programjáról.

Zelenszkij üzent: nem lesz béke ukrán terület feladása árán

Az ukrán elnök kijelentette: nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.

Kézzelfogható eredményt ért el Ukrajna és Oroszország

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország megállapodott 314 hadifogoly cseréjéről a csütörtökön Abu-Dzabiban tartott tárgyalásaikon.

Soha ennyi pénzt nem kapott még Ukrajna

Szórja a milliárdokat az EBRD.

Jó hír érkezett az orosz-ukrán tárgyalásokról

Jó hír érkezett az orosz-ukrán tárgyalásokról

Kis lépésekkel, de haladnak a béketárgyalások?

Telefonon figyelmeztette Trump Hszi Csin-pinget, hol ne feszítse túl a húrt

Egy vörös vonalra figyelmeztette Hszi Csin-ping Trumpot telefonon

Hszi Csin-ping kínai elnök nagyon fontosnak nevezte a kétoldalú kapcsolatokat Donald Trump amerikai elnökkel szerdán telefonon folytatott beszélgetésükben, és kijelentette, hogy e kapcsolat stabilitása és a kézzelfogható eredmények megsokszorozása érdekében továbbra is kész az együttműködés erősítésére.

Kemény dolgokat mondott Zelenszkij a háború állásáról és a béke esélyeiről

Kemény dolgokat mondott Zelenszkij a háború állásáról és a béke esélyeiről

Szerinte újabb két évig már nem bírják az oroszok.

Friedrich Merz német kancellár szembenéz a valósággal

Útra kelt a német kancellár az amerikai energiafüggőség enyhítésére

Friedrich Merz német kancellár szerdán indul első útjára az Arab-öböl térségébe, hogy új energia- és üzleti megállapodásokat keressen, amelyeket kulcsfontosságúnak tart Németország Egyesült Államoktól és Kínától való függőségének csökkentése érdekében.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168