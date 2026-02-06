Von der Leyen bejelentette a 20. szankciós csomagot Oroszországgal szemben

Közleményt adott ki az Európai Bizottság a legújabb, huszadik Oroszországgal szembeni szankciós csomagról. A legfrissebb csomag elsősorban az energiaszektor és a kereskedelem működését igyekszik korlátozni. Az orosz nyersolajra teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezet be a Bizottság, illetve szankciós listára vesz húsz orosz bankot is. Emellett az áruk és szolgáltatások, valamint a katonai technológiák kivitelét is korlátozhatják.

A testület elnöke, Ursula von der Leyen szerint az orosz hadsereg szándékosan lakóházakat és a polgári infrastruktúrát, például a fűtési rendszereket célozza Ukrajnában támadásai során. Az Európai Unió azonban folytatja a generátorok szállítását Ukrajnába, ami téli viszonyok között akár életmentő is lehet fűtés hiányában.

Von der Leyen a közleményben arra célzott, hogy a csomagot még február 24., tehát a teljeskörű invázió negyedik évfordulója előtt elfogadnák. A szankciók életbe léptetéséhez minden uniós tagállam jóváhagyása szükséges.