Von der Leyen: Grönland számíthat ránk

Fontos számomra, hogy a grönlandiak ne csak szavakból, hanem tettekből is tudják: tiszteletben tartjuk a kívánságaikat és az érdekeiket, és számíthatnak ránk – idézi Ursula von der Leyen szavait az MTI.

Az Európai Bizottság elnöke elmondta: Grönland sorsáról kizárólag lakosai és Dánia jogosult dönteni, és jelenleg nem vethető fel az Európai Unió kölcsönös védelmi záradékának alkalmazása. A bizottság folyamatos és szoros kapcsolatban áll a dán kormánnyal, és figyelemmel kíséri a grönlandi lakosság igényeit.

A védelemért felelős uniós biztos, Andrius Kubilius a héten azt nyilatkozta: nem gondolja, hogy amerikai katonai invázió készülne, ugyanakkor az Európai Unióról szóló szerződés 42.7. cikke kötelezi a tagállamokat arra, hogy Dánia segítségére siessenek, ha katonai agresszió érné.

Grönland a NATO része, és az északi-sarki térség biztonsága a szövetség egyik kiemelt témája. Von der Leyen hozzátette: az északi-sarki térség biztonsága az Európai Unió számára is fontos kérdés. Az EU évek óta jelentős beruházásokat hajt végre a Grönlanddal fennálló kapcsolatokban, tavaly pedig Nuukban uniós irodát nyitottak az állandó kommunikáció biztosítására.

Az EU beruházási programot működtet, és az elmúlt évben tovább erősítette és gyorsította a térséggel kapcsolatos együttműködését.