Von der Leyen hatalmas pofont kaphat az uniós bíróságon

Az ügyben a nyomás nemcsak jogi oldalról nő: az Európai Ügyészség (EPPO) megerősítette, hogy vizsgálja a Bizottság vakcinabeszerzési eljárásait. Márciusban a hivatal vezetője, Laura Codruța Kövesi azt mondta, hogy több bizottsági tisztviselőt is kihallgattak az ügyben.

Az Európai Ombudsman, Emily O’Reilly 2022-ben megállapította, hogy a Bizottság mulasztást követett el azáltal, hogy nem kereste meg a szóban forgó sms-eket. Szerinte az ügy figyelmeztetés az EU intézményeinek, és külön is bírálta von der Leyent, amiért nem jelent meg a bírósági meghallgatáson.

A per kulcskérdése, hogy az sms-ek hivatalos dokumentumnak számítanak-e, és így közzé kell-e tenni őket. Jogvédő szervezetek szerint bármilyen, döntéshozatalt befolyásoló kommunikációt nyilvánosságra kell hozni, a Bizottság azonban ezt vitatja. A testület azzal érvel, hogy az sms-ek nem a szerződés érdemi tárgyalását szolgálták.

A vitatott üzenetek az EU legnagyobb vakcinabeszerzési szerződéséhez kötődnek: az unió 2021 májusában kötelezettséget vállalt legfeljebb 1,8 milliárd adag Pfizer-BioNTech Covid-19 elleni oltóanyag megvásárlására. Az üzenetek létezésére Albert Bourla utalt először egy 2021 áprilisi interjúban, amelyben „mély bizalmat” emlegetett von der Leyennel való kapcsolatában. A The New York Times 2022-ben pert indított a Bizottság ellen, miután az megtagadta az üzenetek kiadását.

Szerdán hoz ítéletet az Európai Unió Bírósága abban a perben, amely Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti sms-váltások kiadását érinti. A Politico szerint a döntés alapvetően formálhatja az átláthatóság értelmezését az EU intézményrendszerében és súlyos következményekkel járhat von der Leyen politikai megítélésére nézve is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!