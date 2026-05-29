Von der Leyen: nincs összekötve az uniós pénzek felszabadítása Ukrajna csatlakozásával

És ezt állítja Magyar Péter is.

Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a százezer Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban – fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli, pénteki sajtótájékoztatóján az MTI szerint.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: nem volt semmilyen „link” a magyar források felszabadítása és Ukrajna uniós csatlakozása, vagy az első fejezet megnyitása között.

Hangsúlyozta, az ukrán és a magyar fél között szakértői szinten már zajlanak a tárgyalások. Kiemelte, készítettek egy 11 pontos, jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot, ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől.

Technikai szinten nagyon bíztatóak a tárgyalások – közölte, megjegyezve, reméli, hogy hamarosan lezárják az egyeztetéseket és Ukrajna garanciát ad rá, hogy a 11 pontot átülteti a saját jogszabályaiba. Ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között – tette hozzá.

Kiemelte, továbbra is fenntartja azt az ajánlatát, hogy ezen ügyek lezárása után valahol Ukrajnában, de lehetőleg Kárpátalján szívesen találkozik egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.

Készek vagyunk egy új fejezetet nyitni, szerintem itt az ideje egy új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. Mi minden szomszédunkkal szeretnénk jó viszonyban lenni, jelentette ki.

Magyar Péter megszólalásával összhangban Ursula von der Leyen visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint összefüggés lenne a Magyarországgal folytatott egyeztetések és Ukrajna uniós csatlakozási folyamata között. Mint mondta, a Next Generation uniós helyreállítási alap és a kohéziós források nem kapcsolódnak a bővítési tárgyalásokhoz.

Hozzátette: bár az egyeztetések során szó esett a tagjelölt országok csatlakozásáról is, az Európai Bizottság álláspontja változatlanul az, hogy a bővítés érdemalapú folyamat.

Kiemelte, hogy Ukrajna és Moldova teljesítette az első, úgynevezett alapvető kérdéseket tartalmazó tárgyalási klaszter megnyitásához szükséges valamennyi feltételt, végrehajtották a szükséges reformokat, ezért nincs ok a folyamat késleltetésére. Az ügy várhatóan az Európai Tanács következő ülésén is napirendre kerül.

Medvegyev a romániai dróntámadásról: az EU fogja be a száját!

Ki kell deríteni, kié volt a drón, amely egy lakóházba csapódott a romániai Galacon – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke pénteken a Max messengeren.

Galati

Lesz-e eszkaláció a Romániát ért orosz dróntámadásból? Ezt mondja a szakértő

Bendarzsevszkij Anton szerint csak idő kérdése volt a Galatiba történt incidens.  

Hatalmas hírt jelentett be Magyar Péter

Benyújtja a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez.  

Percek múlva tárgyal Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével

Ma délután egy órakor kezd tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Brüsszelben. A tét óriási, több ezer milliárd forint uniós pénz sorsáról van szó.

Van, amiben nem változtatott a magyar kormány

Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyver Ukrajnának, megjegyezve, hogy hamarabb eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat.

Románia válságtanácskozást tart a sérülteket is okozó orosz dróncsapás miatt.

Magyar Péter és Orbán Anita is elítélte a Romániát ért dróncsapást

Mind a magyar miniszterelnök, mind a külügyminiszter elítélte azt a dróntámadást, amely a romániai Galati városát érte. Orosz drón csapódott be egy panelház legfelső emeletébe, könnyebb sérüléseket okozva két embernek. 

Szándék van, de béke nincs Iránnal kapcsolatban

Szándéknyilatkozat született Iránról. Az Axios tegnap délután arról írt, hogy amerikai kormányzati források szerint a tárgyalódelegációk megállapodásra jutottak egy 60 napos szándéknyilatkozatról, amelynek célja a tűzszünet meghosszabbítása, illetve az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások megkezdése, azonban Donald Trump még nem adta meg a végleges jóváhagyást.

Itt a döntés: nem lépünk ki a Nemzetközi Bíróságból

A tegnap este megjelent Magyar Közlönyből kiderül, hogy Magyarország marad a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja. A Tisza-kormány visszavonta az Orbán-kormány korábban, még a kilépésről szóló döntését. A korábbi kabinet Benjamin Netanjahu legutóbbi látogatásakor döntött a kilépés mellett, azzal indokolva akkor a döntést, hogy a bíróság politikai bunkósbottá vált. 

Amerikai légibázisra támadott Irán

Egyre halványabbnak tűnik a tűzszünet Iránban: az elmúlt napokban többször is egymás létesítményeit támadta a Forradalmi Gárda és az amerikai hadsereg.

