Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

A magyar kormányváltás történelmi lehetőséget teremt az Európai Unió döntéshozatali rendszerének átalakítására – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A jelenlegi rendszerben bármelyik tagállam akadályozhatja a külpolitikai, bővítési és költségvetési döntéseket az Európai Unióban. Magyarország korábban rendszeresen élt ezzel a lehetőséggel, például az Oroszországra kivetett szankcióknál, vagy az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitel esetében.

Von der Leyen hivatalba lépése óta tervezi, hogy megszünteti a tagállamok vétójogát a közös kül- és biztonságpolitikában, az Európai Tanács pedig áttérne a minősített többségi döntéshozatalra – írja a L'Express alapján a Portfolio. Tavalyi évértékelő beszédében is elmondta, ideje megszabadulni az egyhangúság bilincseitől.

Április 13-án, hétfőn pedig úgy fogalmazott, hogy a külpolitikai minősített többségi döntéshozatalra való áttérés „fontos eszköz a rendszerszintű patthelyzetek elkerülésére”.

Sok kisebb tagállam számára azonban a vétójog jelenti a legfontosabb eszközt érdekeik érvényesítésére. Ők nem szívesen mondanának le arról, hogy megőrizzék az ellenőrzést a saját külpolitikájuk felett, hiszen enélkül olyan döntéseket is el kellene fogadniuk, amelyekkel esetleg nem értenek egyet.

A nagyobb tagállamok, amelyeknek kevesebb a vesztenivalójuk, már korábban kiálltak a reform mellett. Emmanuel Macron francia elnök többször is sürgette a minősített többségi döntéshozatal széleskörű bevezetését. Németország 2023-ban létrehozta a „Minősített többségi döntéshozatal barátai” csoportot, amelyhez Belgium, Finnország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Szlovénia és Spanyolország is csatlakozott.

A támogatók között viszont nincs teljes egyetértés abban, mely területeken kellene bevezetni a többségi elvet. Egyesek az adópolitikában igen, de a külpolitikában például nem alkalmaznák. A reform útjában ráadásul egy alapvető paradoxon áll: ahhoz, hogy az egyhangú döntéshozatalról áttérjenek a minősített többségi döntéshozatalra, először is egyhangú határozatra van szükség.