2p
Külpolitika Európai Unió Ursula von der Leyen

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

mfor.hu

Az Európai Bizottság elnöke kiállt amellett, hogy fontos külpolitikai kérdésekben elegendő legyen a tagállamok minősített többsége egy-egy döntéshez. Ahhoz viszont minden tagállamnak hozzá kellene járulnia, hogy így alakítsák át az Európai Tanács döntéshozatali folyamatát.

A magyar kormányváltás történelmi lehetőséget teremt az Európai Unió döntéshozatali rendszerének átalakítására – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. 

A jelenlegi rendszerben bármelyik tagállam akadályozhatja a külpolitikai, bővítési és költségvetési döntéseket az Európai Unióban. Magyarország korábban rendszeresen élt ezzel a lehetőséggel, például az Oroszországra kivetett szankcióknál, vagy az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitel esetében.

Von der Leyen hivatalba lépése óta tervezi, hogy megszünteti a tagállamok vétójogát a közös kül- és biztonságpolitikában, az Európai Tanács pedig áttérne a minősített többségi döntéshozatalra – írja a L'Express alapján a Portfolio. Tavalyi évértékelő beszédében is elmondta, ideje megszabadulni az egyhangúság bilincseitől.

Április 13-án, hétfőn pedig úgy fogalmazott, hogy a külpolitikai minősített többségi döntéshozatalra való áttérés „fontos eszköz a rendszerszintű patthelyzetek elkerülésére”.

Sok kisebb tagállam számára azonban a vétójog jelenti a legfontosabb eszközt érdekeik érvényesítésére. Ők nem szívesen mondanának le arról, hogy megőrizzék az ellenőrzést a saját külpolitikájuk felett, hiszen enélkül olyan döntéseket is el kellene fogadniuk, amelyekkel esetleg nem értenek egyet.

A nagyobb tagállamok, amelyeknek kevesebb a vesztenivalójuk, már korábban kiálltak a reform mellett. Emmanuel Macron francia elnök többször is sürgette a minősített többségi döntéshozatal széleskörű bevezetését. Németország 2023-ban létrehozta a „Minősített többségi döntéshozatal barátai” csoportot, amelyhez Belgium, Finnország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Szlovénia és Spanyolország is csatlakozott.

A támogatók között viszont nincs teljes egyetértés abban, mely területeken kellene bevezetni a többségi elvet. Egyesek az adópolitikában igen, de a külpolitikában például nem alkalmaznák. A reform útjában ráadásul egy alapvető paradoxon áll: ahhoz, hogy az egyhangú döntéshozatalról áttérjenek a minősített többségi döntéshozatalra, először is egyhangú határozatra van szükség.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni"

Donald Trump is megszólalt a magyarországi választások eredménye után: elismerte, hogy Orbán Viktor hátrányban volt, és jó embernek nevezte Magyar Pétert.

Több mint 170 tonna segélyt küld közúton Iránba a Vöröskereszt

Megérkezett az első öt teherautónyi szállítmány abból a több mint 171 tonna segélyből, amelyet a Vöröskereszt közúton indított útnak az iráni Vörös Félhold Társaság számára – jelentette be a segélyszervezet kedden Genfben.

A magyar honvédség katonái már Libanon felé tartanak

Elindult repülőgéppel Bejrútba a magyar katonák váltóállománya, akik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában teljesítenek majd szolgálatot – írja a Honvédelmi Minisztérium keddi közleménye alapján az MTI.

Zelenszkij közeli időpontot jelölt meg, mikor indul újra a Barátság kőolajvezeték

Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Zelenszkij az ortodox húsvéthoz hasonlította a magyar választások eredményét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „fény győzelmének a sötétség felett” nevezte az ellenzék magyarországi győzelmét, és „pragmatikus, baráti” kapcsolatokra szólított fel az új kormánnyal.

Enyhébb hangnemet ütött meg a Kreml Magyar Péterrel kapcsolatban

A Kreml tegnap kizárta, hogy gratuláljon Magyar Péter győzelméhez, mondván Magyarországot „barátságtalan országnak” minősítették, mivel korábban támogatta az EU Moszkva elleni szankcióit.

Brüsszelből üzentek: remélik, elég ideje lesz Magyarországnak lehívni a forrásokat

Egy uniós tagállam 16 éven át tartó autokratikus működése nem ismétlődhet meg többé – jelentette ki Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó jogállamisági jelentéstevője keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján.  

Magas rangú vendég fogadta el Magyar Péter meghívását

A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre.

Tovább támadta az éjszaka Oroszország Ukrajnát, lakóházakra lőttek rakétákat

Az orosz hadsereg négy irányított légi rakétával 129 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem egy rakétát és a drónok közel 90 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásokban legalább egy ember megsebesült, kikötői infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg Izmailban, valamint lakóházakban és egyéb civil létesítményekben keletkeztek károk – jelentették katonai és helyhatósági források.

JD Vance: tisztában voltak vele, hogy Orbán Viktornak komoly esélye van a vereségre

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.  

RENDKÍVÜLI
Sulyok Tamás felkérte Magyar Pétert kormányalakításra

Május 6-7-én lesz az új Országgyűlés alakuló ülése.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG