Vöröskereszt: nem lehet végrehajtani a gázai evakuációs parancsot

mfor.hu

Nem teljesülnek a feltételek.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) elnöke szombaton közölte, hogy a palesztin lakosságú Gázaváros kiürítését „lehetetlen biztonságosan és méltóságteljesen” végrehajtani a jelenlegi körülmények között.

„Egy ilyen evakuálás olyan tömeges népességmozgással járna, amelyet a Gázai övezet egyetlen területe sem lenne képes befogadni, tekintettel a széles körben elpusztult polgári infrastruktúrára, valamint az élelmiszer, a víz, a menedékhelyek és az orvosi ellátás súlyos hiányára” – fogalmazott Mirjana Spoljaric Genfben kiadott közleményében.

„Sok civil nem lesz képes engedelmeskedni az evakuálási parancsnak, mert éheznek, betegek vagy megsebesültek”

- vélekedett Mirjana Spoljaric.

Hozzátette: ha az evakuálásra mégis sor kerül, a nemzetközi humanitárius jog szerint Izraelnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a civilek megfelelő menedékhelyekre kerülhessenek, ahol a higiéniai, egészségügyi és biztonsági feltételek is adottak, és a családok ne szakadjanak szét.

„Ezek a feltételek jelenleg nem tudnak teljesülni Gázában. Ezért a jelen körülmények között bármilyen evakuáció nemcsak kivitelezhetetlen, hanem értelmezhetetlen is”

- fogalmazott az ICRC elnöke.

A közleményben Spoljaric hangsúlyozta, hogy tűzszünet nélkül minden perc emberéleteket követel. Az elnök a humanitárius segélyszállítmányok szükségleteknek megfelelő mértékben történő eljuttatását is sürgette, továbbá leszögezte, hogy a Hamász palesztin terrorszervezetnek az összes megmaradt izraeli túszt el kell engednie.

Az izraeli hadsereg pénteken „veszélyes harci övezetnek” nyilvánította Gázavárost, szóvivője pedig ezt megelőzően közölte, hogy a kiürítés „elkerülhetetlen”. A hadsereg azt is megerősítette, hogy a hadműveletek mellett folytatja a „humanitárius erőfeszítések támogatását”.

(MTI)

