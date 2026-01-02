Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-ig megszületik a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NIS folytathatja a munkát – idézi Aleksandar Vučić szavait az MTI. A szerb elnök hozzátette: gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló – ez esetben a Mol – között.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. December 31-én azonban különleges licencet adott a vállalat számára, amely január 23-áig lehetővé teszi az operatív tevékenységek folytatását.

A külön engedély értelmében újraindítható a kőolaj-finomítói feldolgozás, engedélyezett a nyersolaj importja, valamint egyes a pénzügyi tranzakciók. Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Vučić elmondta: a pancsovai finomítóban a leállást követően az első munkanapon, vagyis január 5-én kezdődhetnek meg az újraindítási munkálatok, amelyek legalább két hetet vesznek igénybe. Ugyanakkor Szerbia hozzájuthat ahhoz a 85 ezer tonna nyersolajhoz, amely a horvátországi Omisalj kikötőjében várakozott eddig, hiszen a Horvátországon áthaladó Adria-kőolajvezetéken történő szállítás is újraindulhat.

A szerb elnök nem erősítette meg határozottan, hogy bizonyosan a Mol vásárolja meg a NIS orosz részvényeit, viszont úgy fogalmazott, „kétségtelen, hogy a Mol a NIS-szel és a szerb állammal együtt dolgozott az OFAC-nak küldött levélen, és azon, hogy lehetővé tegyék a működési engedély megszerzését, amely lehetőséget biztosít a további nyersolajellátásra”.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.