2p
Külpolitika Mol Olaj Oroszország Szerbia

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

mfor.hu

Január 23-ig megszülethet a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari vállalat átvételéről, így tovább működhet. A Gazpromnak és a Gazpromnyeftnek egyelőre többségi tulajdona van a NIS-ben.

Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-ig megszületik a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NIS folytathatja a munkát – idézi Aleksandar Vučić szavait az MTI. A szerb elnök hozzátette: gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló – ez esetben a Mol – között.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. December 31-én azonban különleges licencet adott a vállalat számára, amely január 23-áig lehetővé teszi az operatív tevékenységek folytatását.

A külön engedély értelmében újraindítható a kőolaj-finomítói feldolgozás, engedélyezett a nyersolaj importja, valamint egyes a pénzügyi tranzakciók. Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Vučić elmondta: a pancsovai finomítóban a leállást követően az első munkanapon, vagyis január 5-én kezdődhetnek meg az újraindítási munkálatok, amelyek legalább két hetet vesznek igénybe. Ugyanakkor Szerbia hozzájuthat ahhoz a 85 ezer tonna nyersolajhoz, amely a horvátországi Omisalj kikötőjében várakozott eddig, hiszen a Horvátországon áthaladó Adria-kőolajvezetéken történő szállítás is újraindulhat.

A szerb elnök nem erősítette meg határozottan, hogy bizonyosan a Mol vásárolja meg a NIS orosz részvényeit, viszont úgy fogalmazott, „kétségtelen, hogy a Mol a NIS-szel és a szerb állammal együtt dolgozott az OFAC-nak küldött levélen, és azon, hogy lehetővé tegyék a működési engedély megszerzését, amely lehetőséget biztosít a további nyersolajellátásra”.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

A következő fél évben Ciprus lesz az Európai Tanács elnöke: napirendjükön Ukrajna további támogatása és a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása is szerepel.

Még izgulhat Orbán Viktor szövetségese a boszniai Szerb Köztársaságban

Még izgulhat Orbán Viktor szövetségese a boszniai Szerb Köztársaságban

A szavazóhelyek 6 százalékában meg kell ismételni a boszniai szerb elnökválasztást a felmerült szabálytalanságok miatt – közölte csütörtökön Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének választási bizottsága.

Terrortámadással vádolja Oroszország Ukrajnát

Terrortámadással vádolja Oroszország Ukrajnát

Egy hotel és egy kávézó ellen indított csapást Ukrajna.

Zelenszkij és Putyin is újévi beszédet tartott, így látják most a lassan négy éves háborút

Zelenszkij és Putyin is újévi beszédet tartott, így látják most a lassan négy éves háborút

Zelenszkij szerint 90 százalékban kész a békemegállapodás.

Ez nem jött be Putyinnak, már Trump is kételkedik az állítólagos ukrán merényletben

Ez nem jött be Putyinnak, már Trump is kételkedik az állítólagos ukrán merényletben

A CIA igazgatója cáfolhatta azt a hírt, hogy az ukránok Vlagyimir Putyin orosz elnököt vették célba.

Betilthatják a gyerekeknek a közösségimédia-használatot Franciaországban

Betilthatják a gyerekeknek a közösségimédia-használatot Franciaországban

Nem csak a 15 év alattiaknak tiltanák meg a közösségimédia-platformok használatát, hanem az okostelefonokat sem lehetne használni azokban az iskolákban, ahol 15-18 évesek tanulnak. Macron teljes erővel beállt az ügy mögé.

Összekülönbözött a Perzsa-öböl két nagyhatalma, váratlan fejlemények Jemenben

Összekülönbözött a Perzsa-öböl két nagyhatalma, váratlan fejlemények Jemenben

Lecsaptak a szaúdiak, meghátrált az Egyesült Arab Emirátusok.

Rácz András: átlátszó hazugság a Putyin elleni ukrán támadás

Rácz András: átlátszó hazugság a Putyin elleni ukrán támadás

Semmilyen bizonyíték nincs a támadásra. Rácz András és Bendarzsevszkij Anton sem tartja valószínűnek, hogy az történt, amit az oroszok állítanak.

Európából kevesen kaptak újévi jókívánságokat Putyintól – Orbán Viktor kapott levelet?

Európából kevesen kaptak újévi jókívánságokat Putyintól – Orbán Viktor kapott levelet?

Újévi figyelmesség a Kreml urától.

Valami nagyon nem stimmel a Putyin elleni ukrán támadással

Valami nagyon nem stimmel a Putyin elleni ukrán támadással

Lelőttek 89 drónt, de senki nem látott semmit? Nem áll össze a kép.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168