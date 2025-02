Vučić: „Beszélek Viktorral, hogy egy kisebb üzemet hozzunk ide”

Kapcsolódó cikk Ugyanaz a metódus: Szerbia is megvárta Trumpot A szerb kormány elfogadta a 2025-ös költségvetési törvénytervezetet.

„Örülök, hogy ma Bánát északi részében lehetek. A csókai polgárokkal beszélgettünk, az volt a célunk, hogy meghallgassuk problémáikat és azokat megoldjuk” – mondta Vučić, hozzátéve, hogy a térség fejlesztése érdekében több infrastrukturális projekt is megvalósul.

Aleksandar Vučić szerb elnök pénteken bejelentette, hogy egyeztetni fog Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és kínai befektetőkkel, hogy egy új beruházást hozzanak az észak-bánáti térségbe, számolt be a Szabad Magyar Szó .

Szegeden épül a BYD üzeme, Szerbia is kérne egy szeletet a tortából.

