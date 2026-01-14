1p

Külpolitika Olaj Szerbia

Vučić már tudja, ki fogja megvenni a Szerb Kőolajipari Társaság orosz tulajdonrészét

mfor.hu

A szerb elnök az Egyesült Arab Emírségekben beszélt arról, ő már tudja, ki vásárolhatja fel a NIS tulajdonrészeit, amelyek egyelőre a Gazpromhoz és a Gazpromnyefthez tartoznak. 

Már tudja, ki lesz a Szerb Kőolajipari Társaság (NIS) partnere – erről beszélt Aleksandar Vučić szerb elnök Abu-Dzabiban. A szerb államfő azonban a Magyar Szó szerint nem mondhatja el, ki vásárolja meg a NIS orosz tulajdonrészeit. Reményei szerint Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is részt vesz az orosz részesedés átvételében, és két-három napon belül már elmondhatja a vásárlók kilétét.

A szerb elnök a Fenntarthatósági Hét csúcstalálkozója mellett az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Muhammad bin Zayeddel is találkozott. Arról is beszélt, hogy jó kapcsolatot ápolt Donald Trump fiával, ifjabb Donald Trump pedig nemsokára Belgrádba látogat.

Trump szerint két kutyaszán nem képes arra, amire az Egyesült Államok

Kifakadt közösségi oldalán az amerikai elnök, kiűzné a jelenleg is ott lévőket Grönland szigetéről.

Von der Leyen: Grönland számíthat ránk

Az Európai Bizottság folyamatos és szoros kapcsolatban áll a dán kormánnyal – mondta az elnök, Ursula von der Leyen a grönlandi feszültségről szóló beszédében. Az északi-sarki térség biztonsága az Európai Unió számára is fontos kérdés.

Az iráni hatóságok ma kivégezhetnek egy tüntetőt

A halottak között 12 gyerek is van.

Denisz Smihal több funkciót is betöltött már

Menesztette az ukrán parlament a védelmi minisztert, de kormánytag marad

Az ukrán parlament megszavazta kedden Denisz Smihal felmentését a védelmi miniszteri tisztségéből – számoltak be ukrán hírügynökségek.

CPAC Hungary 2026

Nem csak a tavasz kezdődik majd – megint gyűlnek hazánkban a trumpisták

Idén március 21-én lesz a CPAC Hungary konferencia – jelentette be Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kedden közzétett Facebook-videójában.

Téglákat melegítenek gázrezsókon a kijeviek – sok házban napok óta nincs fűtés

A péntek hajnali orosz támadás óta nincs fűtés több mint ezer lakóházban Kijevben. Generátora szinte mindenkinek van, de egy-egy elemmel csak három-négy órát működnek a készülékek. Az ukrán miniszterelnök szerint leghamarabb csütörtökre állhat helyre a távfűtés és az áramellátás. Kárpátalján a heves havazás okozott áramszünetet, de a polgármesteri hivatal munkatársa lapunknak annyit mondott: minden működik, mert már hozzászoktak.

Kiengedték a venezuelai börtönökből az egyik magyar fogva tartottat

Három magyar közül egyet szabadon bocsátottak.

Trump hódításai tervei veszélyeztetik a NATO létezését

Veszélyes játékot űz az elnök.

„Őszinte köszönet és hála” Orbán Viktornak: újabb magyar menedékjogra derült fény

A volt lengyel igazságügyi miniszter és a felesége is Magyarországra menekült a lengyel igazságszolgáltatás elől.

Kuba

Véresen komolyan fogalmazott Kuba elnöke, aki Trumpnak reagált

Tovább fokozódik a karibi feszültség, éppen a kubai elnök küldött harcias üzenetet Trump elnöknek.

