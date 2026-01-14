Vučić már tudja, ki fogja megvenni a Szerb Kőolajipari Társaság orosz tulajdonrészét

Már tudja, ki lesz a Szerb Kőolajipari Társaság (NIS) partnere – erről beszélt Aleksandar Vučić szerb elnök Abu-Dzabiban. A szerb államfő azonban a Magyar Szó szerint nem mondhatja el, ki vásárolja meg a NIS orosz tulajdonrészeit. Reményei szerint Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is részt vesz az orosz részesedés átvételében, és két-három napon belül már elmondhatja a vásárlók kilétét.

A szerb elnök a Fenntarthatósági Hét csúcstalálkozója mellett az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Muhammad bin Zayeddel is találkozott. Arról is beszélt, hogy jó kapcsolatot ápolt Donald Trump fiával, ifjabb Donald Trump pedig nemsokára Belgrádba látogat.