Walkie-talkie és papírtérkép: akadozik az internet- és a telefonhálózat Moszkvában

Egyre gyakrabban elérhetetlen az internet Moszkvában és Szentpéterváron – írja a Guardian. A telefonhívások is akadoznak, sokan ezért walkie-talkie készülékeket és papír alapú térképeket használnak. A szolgáltatások akadozása az üzenetküldés mellett a közlekedést, a kereskedelmet, és a politikát is hátráltatja: csütörtökön a Duma épülete is internet nélkül maradt. A moszkvai Kommersant becslése szerint napi 1 milliárd rubel (jelenlegi árfolyamon 4,24 milliárd forint) a leállások okozta gazdasági kár.

A nagyvárosok lakói attól tartanak, hogy a kormány széleskörű cenzúrát készít elő. Emberi jogi szervezetek szerint az orosz kormány egy új rendszert tesztel, amelyben csak az állam által jóváhagyott alkalmazásokat érhetnék el az internetezők. Az országban már jelenleg sem használható a Facebook, a YouTube és a WhatsApp, a kormány eközben saját fejlesztésű alkalmazását, a Maxot népszerűsíti. A Max hasonló a kínai WeChathez, a multifunkciós alkalmazás orosz változatát azonban a titkosszolgálatok felügyelnék.