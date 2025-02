Washington: nagyon valószínűtlen a Krím visszaszerzése

Putyin a béketárgyalások eredményétől függetlenül győzelmet hirdet majd – folytatta. „Az ukránok bátorságának és a szövetségesek támogatásának köszönhetően” viszont a háború elején sikerült megakadályozni, hogy Oroszország elérje a célját. Ezért most „határozottabb a frontvonal” – szögezte le az amerikai miniszter.

Az amerikai védelmi minisztert arról is kérdezték, bízik-e abban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tiszteletben tartja majd a kötendő békemegállapodás eredményét, illetve a NATO hozzáállása bátorítja-e őt egy későbbi újbóli támadásra.

„Azt hiszem, minden lehetséges” – jelentette ki Hegseth, hozzátéve: a tárgyalások egy részét az amerikai, az ukrán, és orosz elnök részvételével folytatják, és „valószínűleg Európa is szerepet vállal ebben a vitában”.

