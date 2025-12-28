2p
Washington örül a tűzszünetnek – Kambodzsában

Az Egyesült Államok üdvözölte szombaton a Thaiföld és Kambodzsa között ismét megszületett tűzszünetet, ami a határkonfliktus újbóli lezárását célozza.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra sürgette a két felet, hogy tartsák tiszteletben a harcok leállításáról szóló egyezség feltételeit, valamint teljes mértékben hajtsák végre a korábban Malajziában megkötött átfogó békemegállapodás pontjait, írja az MTI.

A két dél-kelet-ázsiai ország közötti határvita miatt december 7-én kiújult fegyveres összecsapásokban a hivatalos bejelentések szerint Thaiföld oldalán 44 civil és 26 katona halt meg, míg Kambodzsa oldalán csak a civil áldozatok számát közölték, ami 30 halott és 90 sebesült.

A harcok elől a határ két oldalán több százezer embert evakuáltak az elmúlt hetekben.

Marco Rubio a békemegállapodás végrehajtását sürgette
Üdvözölte az új thai-kambodzsai tűzszünetet Antonio Guterres ENSZ-főtitkár is, aki pozitív lépésnek nevezte az egyezséget az egy tartós béke megteremtése felé vezető úton, valamint a béke elérése érdekében tett diplomáciai erőfeszítésekért elismerését fejezte ki Malajzia, Kína és az Egyesült Államok felé.

Thaiföld és Kambodzsa miniszterelnöke idén október 26-án írt alá békemegállapodást a malajziai Kuala Lumpurban, Ibrahim Anwar maláj és Donald Trump amerikai elnök jelenlétében.

