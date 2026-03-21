Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Washington Post: az oroszok azt javasolták, hogy Orbán Viktor ellen rendezzenek meg merényletet

Egy kiszivárgott hírszerzési jelentés szerint.

Az amerikai Washington Post értesülése szerint az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) jelezte a magyar kormány számára, hogy drasztikus lépések válhatnak szükségessé a választási győzelem bebiztosítása érdekében – írja a 24.hu.

A cikk szerint a jelentésben egy olyan stratégiát is felvázoltak, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét. Mint írták, az SZVR számára készült belső jelentést egy európai hírszerző szolgálat szerezte meg, és hitelesítette azt. A portál szerint az orosz jelentésben az szerepel, hogy

alapjaiban változtatná meg a választási kampány teljes paradigmáját egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.

Az állítólagos orosz javaslat egy jelentésben szivárgott ki
A lap szemléje szerint a kiszivárgott jelentésben azzal indokoltak, hogy „egy ilyen incidens a kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések racionális síkjáról egy érzelmi dimenzióba helyezné át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lennének”.

A Washington Post az értesüléssel kapcsolatban kereste Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárt, de nem reagált. A cikk szerint nem egyértelmű az sem, hogy az orosz kormányban meddig jutott ez a javaslat. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a lapnak azt mondta, ez egy újabb példája a dezinformációnak.

A Washington Post cikkében így értékelt: nem történt fizikai támadás Orbán Viktor ellen, akinek népszerűsége a romló gazdasági helyzet miatt csökkent. Már önmagában az a felvetés, hogy merényletet lehetne megrendezni ellene, azt mutatja, milyen nagy a tét Moszkva számára a magyarországi választás kimenetelében. Az amerikai lap emlékeztetett, egy 2024. júliusi kampányrendezvényen történt támadás, amikor Donald Trumpot egy merénylő lövedéke súrolta, amely ikonikus fotókat eredményezett, és gyorsan javította a támogatottságát a közvélemény-kutatásokban, különösen a saját táborában.

 

