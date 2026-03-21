Washington Post: az oroszok azt javasolták, hogy Orbán Viktor ellen rendezzenek meg merényletet

Az amerikai Washington Post értesülése szerint az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) jelezte a magyar kormány számára, hogy drasztikus lépések válhatnak szükségessé a választási győzelem bebiztosítása érdekében – írja a 24.hu.

A cikk szerint a jelentésben egy olyan stratégiát is felvázoltak, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét. Mint írták, az SZVR számára készült belső jelentést egy európai hírszerző szolgálat szerezte meg, és hitelesítette azt. A portál szerint az orosz jelentésben az szerepel, hogy

alapjaiban változtatná meg a választási kampány teljes paradigmáját egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.

Az állítólagos orosz javaslat egy jelentésben szivárgott ki

Fotó: DepositPhotos.com

A lap szemléje szerint a kiszivárgott jelentésben azzal indokoltak, hogy „egy ilyen incidens a kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések racionális síkjáról egy érzelmi dimenzióba helyezné át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lennének”.

A Washington Post az értesüléssel kapcsolatban kereste Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárt, de nem reagált. A cikk szerint nem egyértelmű az sem, hogy az orosz kormányban meddig jutott ez a javaslat. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a lapnak azt mondta, ez egy újabb példája a dezinformációnak.

A Washington Post cikkében így értékelt: nem történt fizikai támadás Orbán Viktor ellen, akinek népszerűsége a romló gazdasági helyzet miatt csökkent. Már önmagában az a felvetés, hogy merényletet lehetne megrendezni ellene, azt mutatja, milyen nagy a tét Moszkva számára a magyarországi választás kimenetelében. Az amerikai lap emlékeztetett, egy 2024. júliusi kampányrendezvényen történt támadás, amikor Donald Trumpot egy merénylő lövedéke súrolta, amely ikonikus fotókat eredményezett, és gyorsan javította a támogatottságát a közvélemény-kutatásokban, különösen a saját táborában.