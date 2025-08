XIV. Leó pápa: Hirosima a nukleáris fegyverek okozta pusztításra figyelmeztet

Az egyházfő a Szent Péter téren tartott általános audiencián megemlékezett a Hirosimára ledobott amerikai atombomba évfordulójáról, és emlékeztetett, hogy három nap múlva lesz Nagaszaki elpusztításának évfordulója. XIV. Leó kifejtette, hogy az eltelt évtizedek ellenére az akkori tragikus történések egyetemes figyelmeztetésnek számítanak ma is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!