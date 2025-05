XIV. Leó üzent a világ vezetőinek: ott folytatja, ahol Ferenc pápa abbahagyta?

„Ne legyen több háború!” – hangsúlyozta többször is, megidézve ezzel elődje, Ferenc pápa gyakori felhívását, és megemlékezve a második világháború lezárásának 80. évfordulójáról, amely több tízmillió ember életét követelte.

A pápa örömmel fogadta az India és Pakisztán között frissen kialkudott, bár törékeny fegyverszünetet is, és elmondta: azért imádkozik, hogy Isten megadja a világnak a béke csodáját.

A május 8-án megválasztott egyházfő külön is felszólított arra, hogy szülessen valódi és tartós béke Ukrajnában, legyen tűzszünet Gázában, és engedjék szabadon azokat az izraeli túszokat, akiket a Hamász tart fogva.

