Zárt ajtók mögött patthelyzet: Orbán Viktor átlépte a vörös vonalat?

A miniszterelnök továbbra is blokkolja Ukrajna támogatását.

Az EU vezetőinek nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy hagyjon fel ellenállásával Ukrajna háborús finanszírozására szánt 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban – közölték névtelenséget kérő diplomaták és tisztviselők. 

A Politico cikke szerint a 90 perces tárgyalás nem hozott világos eredményt az Európai Tanács zárt ajtós megbeszélésén.

Az egyik diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke “elfogadhatatlannak„ nevezte Orbán viselkedését, és megsértette az EU együttműködésének alapját képező megállapodási feltételeket. Costa kiemelte, hogy korábban még egyik vezető sem lépte át “ezt a vörös vonalat”.

A csütörtöki uniós csúcs egyik fő kérdése, sikerül-e Orbán Viktort rávenni arra, hogy zöld lámpát adjon az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag folyósításának. További részleteket ebben a cikkünkben talál.

„Ez nem játék! Nekünk az olcsó olaj létkérdés. Ezért nem engedünk a magyar emberek érdekeiből. Amíg nincs olaj, nincs pénz!” – írta csütörtök délután Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójához.

 

Újabb front a háborúban: stratégiai gázvezetékeket támadnak

Ukrán támadások érik az orosz exportútvonalakat.

„Nem a mi háborúnk”: Európa kikosarazta Trumpot

Donald Trump amerikai elnök arra kérte a világ országait, hogy csatlakozzanak egy globális összefogáshoz Irán ellen, aminek keretében hadihajókat küldenek a Hormuzi-szoros „megnyitására.” Azonban több, az Egyesült Államokkal szoros szövetségben lévő állam is elutasította a segítségnyújtást.

Két év múlva betölthetik Nagy-Britannia üresen maradt helyét az Európai Unióban

Izland külügyminisztere, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir nagyon optimistán nyilatkozott országa csatlakozásáról az Európai Unióhoz.

Reuters: amerikai csapatokat telepíthetnek Irán partvidékére

Több ezer amerikai katona telepítését fontolgatja Donald Trump kormányzata a közel-keleti műveletek megerősítésére, miközben az amerikai hadsereg a következő lépésekre készül az Irán elleni hadjáratban – mondta egy amerikai tisztviselő és három, az ügyet ismerő forrás.

Éktelen haragra gerjedt Trump az újabb iráni támadás miatt

Csütörtök hajnalban iráni rakétatámadás érte a katari Ras Laffan energetikai létesítményt. Katar állami energiavállalata is megerősítette, hogy a fő telephelyükön található gázlétesítményeket találták el.

Vajon J. D. Vance az első Patrióta Nagygyűlésre érkezik?

A korábban beígért Donald Trump találkozó helyett úgy tűnik, J. D. Vance alelnök érkezik Budapestre. 

Nagy bajban Trump az olajárak miatt, lassan Kubára fordulhat rá az amerikai elnök?

Szélsőséges esetben akár a hordónkénti 150-200 dollár közötti sávba is felszúrhat az olaj világpiaci ára, ha tovább súlyosbodik a közel-keleti háború és továbbra sem haladhat át a tankerhajók jelentős része a Hormuzi-szoroson. Bár az Egyesült Államok szempontjából eddig kudarcnak tekinthető a beavatkozás, lehet, hogy hamarosan Kuba felé fordulhat a Donald Trump vezette adminisztráció.

A két ország megállapodott abban, hogy mintegy 1 milliárd cseh koronát (közel 40 millió eurót) fektet be a Barátság kőolajvezeték működésének átalakításába.

Már négy napja támadják Moszkvát az ukrán drónok

Oroszország egyetlen régiója sem érezheti magát biztonságban.

Utolsóként Paraguay is ratifikálta a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt

A világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jöhet létre.

