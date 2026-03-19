Zárt ajtók mögött patthelyzet: Orbán Viktor átlépte a vörös vonalat?

Az EU vezetőinek nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy hagyjon fel ellenállásával Ukrajna háborús finanszírozására szánt 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban – közölték névtelenséget kérő diplomaták és tisztviselők.

A Politico cikke szerint a 90 perces tárgyalás nem hozott világos eredményt az Európai Tanács zárt ajtós megbeszélésén.

Az egyik diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke “elfogadhatatlannak„ nevezte Orbán viselkedését, és megsértette az EU együttműködésének alapját képező megállapodási feltételeket. Costa kiemelte, hogy korábban még egyik vezető sem lépte át “ezt a vörös vonalat”.

A csütörtöki uniós csúcs egyik fő kérdése, sikerül-e Orbán Viktort rávenni arra, hogy zöld lámpát adjon az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag folyósításának.