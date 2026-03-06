3p

Zárt ajtók mögött tárgyal Trump, milyen irányt vehet az amerikaiak iráni háborúja?

Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint pénteken találkozik az Egyesült Államok védelmi miniszterével, Pete Hegseth-tel a Fehér Házban.

Magyar idő szerint pénteken este fél 8-kor, zárt ajtók mögött találkozik egymással az amerikai elnök és a védelmi miniszter – írta meg a Reuters. Az egyeztetés a tervek szerint egy órán át tart majd. A Fehér Ház által közzétett napirend másolata szerint az elnök ezt követően Washingtonból Miamiba utazik.

Trump csütörtökön a Reutersnek adott interjújában úgy tűnt, hogy tovább eszkalálja saját háborús céljait, amikor azt követelte, hogy joga legyen segíteni Iránt a következő legfelsőbb vezetőjének kiválasztásában.

Ugyanezen a napon tett nyilatkozatában Pete Hegseth védelmi miniszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem bővíti katonai célkitűzéseit, miközben katonai hadjárata a következő szakaszába lép. Az újságíróknak azt mondta, hogy Irán hibát követ el, ha azt gondolja, hogy az amerikai hadsereg nem képes fenntartani egy elhúzódó háborút.

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, Chris Wright pedig a Fox Newsnak nyilatkozott. Azt mondta, hogy az amerikaiaknak heteken belül, nem pedig hónapok múlva kellene alacsonyabb benzinárakat látniuk.

A világ olaj- és gázellátásának mintegy egyötöde halad át a létfontosságú Hormuzi-szoroson, és a szállítmányok jelenleg teljesen leálltak. Szükség esetén az amerikai haditengerészet kísérheti a szoroson áthaladó tankereket, erről további részleteket még nem tudni.

Eközben Kuwait légvédelme rakéta- és dróntámadásokkal küzd – közölte az ország hadserege.

Az olasz Eni energetikai cég pedig megkezdte minden külföldi dolgozójának evakuálását az iraki Zubair oilfield olajmezőről, Basra városában. A Reuters forrásai szerint a francia olajóriás, TotalEnergies szintén evakuálta személyzetét az iraki Baszrában működő projektjeiből csütörtökön.

A térségben biztonsági források közölték, hogy két drón támadta meg az amerikai katonai bázist az iraki Erbíl repülőtere közelében. Károkról vagy áldozatokról nincsenek hírek.

A hétvégén kirobbant közel-keleti háború, Izrael és az Egyesült Államok légicsapásainak következtében február 28-a óta a feljegyzett civil halálos áldozatok száma 1168-ra nőtt Iránban, közülük 194-en gyerekek voltak. Teheráni lakosok szerint csütörtök éjjel az eddigi legsúlyosabb izraeli légicsapásokat élték át. 

