Zárt ajtók mögött ülésezik a Nemzetvédelmi Bizottság

Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke rendkívüli ülést hívott össze kedd délutánra. „A Nemzetbiztonsági Bizottság ma soron kívül ülésezik az elmúlt néhány nap eseményei miatt. Tájékozódunk, és ha lesz vagy lesznek olyan részek, részletek, amely vagy amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogjuk tenni” – írta Facebookján a jobbikos politikus.

Sas Zoltán külön nem írta, de valószínűleg amiatt hívta össze a bizottságot, mert korábban a Washington Post arról írt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer rendszeresen egyeztetett uniós ülések szüneteiben orosz kollégájával, Szergej Lavrovval.

„Én azzal egyeztetek a külminiszteri tanácsok előtt meg után az ott meghozott

döntésekről, vagy az ott meghozandó döntésekről, akikkel Magyarország

szempontjából fontos egyeztetni” – reagált erre Szijjártó Péter hétfőn délután.

Az elmúlt két évben Szijjártó Péter járt a legtöbbször Moszkvában a külügyminiszterek közül

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Később a kormánypárti Mandiner hozott ki egy leleplezőnek szánt felvételt, amin Panyi Szabolcs újságíró a felvételen többek között arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével. Ezek után a kormánysajtó azt írta, hogy Panyi megadta Szijjártó Péter telefonszámát a külföldi titkosszolgálatnak. „Szijjártó lehallgatásához nekem az égvilágon semmi közöm nem volt – nagy nehezen, évekkel később sikerült csak erről a kommunikációról bizonyítékokat szereznem. Szijjártó számát pedig gyakorlatilag mindenki ismeri, az utolsó magyarországi külföldi vállalat igazgatója is” – mondta a Telexnek korábban Panyi, aki azót azt is elárulta, hogy könyvet ír az orosz titikosszolgálatok magyarországi beépüléséről.

Orbán Viktor hétfőn utasította az igazgaságügyi minisztert, hogy az ügyet haladéktalanul vizsgálja ki, mert ez súlyos támadás Magyarország ellen.