Zelenszkij a harmadik világháborút pedzegeti, nekiment Orbánnak

Végül azt mondta: „A legfőbb álmom egy békében élő ország. Nincs is más álmom, nincs más tervem.”

Orbán Viktorról azt mondta: „Viktor politikája, sajnálatosan, ukránellenes. És Európa-ellenes.” Azt is kijelentette: „Viktor mindig azt mondta nekem: »Tűzszünet, tűzszünet, tűzszünet. Jön majd az új amerikai elnök, aki ezt megmondja Putyinnak.« Azt válaszoltam: »Hidd el, Ukrajna is ezt akarja, de ennek vannak feltételei.«”

Zelenszkij azt mondta, nem hiszi, hogy 18 évtől kezdve kellene mozgósítani, még ha más országok vezetői így is gondolják. Hozzátette: azért biztosítottak lehetőséget a 18-24 éveseknek, hogy megmutassák, szolgálhatnak ők is, ha a partnereik úgy akarják.

Az isztambuli béketárgyalásokról úgy fogalmazott: „A diplomácia nyelvén: manipulátorok. Ilyenek azok is, akikkel a mi delegációnk tárgyal.” Hozzátette: „Területekről párbeszédet folytatni az én dolgom – meg Putyiné, aki elrabolta azokat.”

Úgy látja, olyan helyzettel néznek szembe, „amely nagyon is úgy tűnhet, mint a harmadik világháborúhoz vezető átmenet”.

A háborús fáradtsággal kapcsolatban Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy minden nap rendkívül megterhelő, és a veszteségek miatt már egy évvel ezelőtt is az volt. Szerinte a világ vezetőinek nem azt kellene találgatniuk, meddig bírja még Ukrajna, hanem inkább szankciókkal és valódi nyomásgyakorlással kellene fellépniük Oroszország elle

