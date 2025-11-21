Zelenszkij: a szövetségesünk és a méltóságunk között kell választanunk

Ukrajnának választania kell egy fontos szövetségesének, vagy a méltóságának az elvesztése között – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki beszédét a Guardian. Az ország történetének egyik legnehezebb pillanatának nevezte a jelenlegi helyzetet, amelyben egy szélsőségesen nehéz téllel kell szembenézniük, ha az ukrán vezetés nem fogadja el a 28 pontos amerikai béketervet. Elismerte, hogy különösen nagy a nyomás Ukrajnán, és nem utasította el nyíltan Donald Trump tervét – annak ellenére sem, hogy aszerint a teljes Donbasz régió orosz fennhatóság alá kerülne. A Guardiannak nyilatkozó források szerint az ukrán elnök J. D. Vance amerikai alelnökkel beszélt telefonon péntek délután.

Az ENSZ főtitkára, António Guterres elmondta: a békekötés feltételeinek összeegyeztethetőnek kell lennie a szervezet határozataival, tehát nem sértheti Ukrajna területi integritását. Egy olyan békeszerződésről van szó, amely eddig csak a sajtóban jelent meg, de a Fehér Ház nem adott ki hivatalos dokumentumot – mondta a johannesburgi G20-csúcstalálkozót megelőző sajtótájékoztatón.